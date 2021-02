Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, nel 2020 masse record

Il cda di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo), presieduto da Paolo Molesini, ha approvato i risultati d’esercizio 2020. I dati sono molto positivi, con numeri che segnano in alcuni casi i massimi storici per il Gruppo.

Fideuram: i numeri da record

Le masse amministrate nel 2020 sono state pari a € 257,2 miliardi, in aumento di € 14,5 miliardi (+6%) rispetto al 2019, raggiungendo il livello più alto mai registrato nella storia del Gruppo.

La raccolta netta di € 11,7 miliardi (€ 10,9 miliardi nel 2019, +7%) è particolarmente significativa perché realizzata in un contesto economico e sociale straordinariamente complesso ed incerto.

Il risultato della gestione operativa è di € 1,34 miliardi – sostanzialmente in linea con il 2019 – ma frutto della forte resilienza dei ricavi e di un’accorta gestione dei costi.

Così come il solido utile netto – pari a € 817 milioni (€ 906 milioni nel 2019) – influenzato da oneri di natura non ricorrente.

Le commissioni nette si attestano a € 1.714 milioni (€ 1.747 milioni nel 2019, -2%), composte per il 94% da commissioni ricorrenti nette.

Rimane molto elevata la patrimonializzazione, largamente al di sopra dei requisiti normativi, con un common equity tier 1 ratio al 21,9%.

I dati di raccolta realizzati da i private banker hanno trainato l’eccellente andamento generale che è riuscito anche a beneficiare della performance di mercato che ha inciso positivamente per circa € 2,8 miliardi.

L’effetto negativo legato all’andamento molto sfavorevole dei mercati nel primo trimestre dell’anno, in seguito all’epidemia Covid-19, è stato infatti più che recuperato nel corso dei trimestri successivi, dimostrando che la ripresa è in atto e i margini di crescita sono amplissimi.