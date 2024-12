Fideuram ISPB si è aggiudicata l’Oscar di Bilancio 2024 nella categoria Imprese Finanziarie, promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi. Il premio, giunto alla sua 60ª edizione, riconosce l’eccellenza della Divisione Private Banking guidata da Lino Mainolfi nella trasparenza e qualità della rendicontazione. La giuria ha premiato il bilancio integrato di Fideuram per la chiarezza, l’efficacia e l’equilibrio tra analisi finanziaria e obiettivi ESG, confermando il ruolo del gruppo come punto di riferimento per la comunicazione finanziaria sostenibile in Italia e in Europa. Un riconoscimento, dunque, di tutto rispetto.

Il riconoscimento a Fideuram

In particolare, l’Oscar di Bilancio ha da sempre sostenuto lo sviluppo di una cultura di comunicazione finanziaria chiara e articolata, diventando un punto di riferimento per le comunità professionali nei settori economico-finanziario e della comunicazione. Il premio celebra l’eccellenza nella rendicontazione della Divisione Private Banking del Gruppo Intesa Sanpaolo, guidata dall’Amministratore Delegato Lino Mainolfi.

La motivazione del premio

Nella motivazione della giuria si spiega che il Bilancio Integrato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking si distingue per la sua alta qualità, essendo chiaro, completo ed efficace. La struttura di rendicontazione è ben organizzata e l’informativa economico-finanziaria, così come la sezione ESG, sono di altissimo livello. L’equilibrio tra narrazione e analisi quantitativa è perfetto, e la spiegazione degli obiettivi raggiunti nel tempo è eccellente. La cultura ESG è ben presente, con un forte coinvolgimento degli stakeholder e obiettivi di miglioramento concreti. Il documento è facilmente leggibile grazie a strumenti di supporto come la guida introduttiva e il glossario, ed è esteticamente un esempio di equilibrio tra contenuto e forma, con infografiche e design elegante.

L’impegno per la trasparenza