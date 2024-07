Next Generation, la convention di Fideuram ISPB per i giovani private banker

Si è recentemente svolta la terza edizione del Next Generation, l’evento dedicato ai giovani Private Banker delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments, presso l’UCI Cinemas Bicocca di Milano, con la partecipazione di oltre 600 giovani professionisti provenienti da tutta Italia. Vediamo tutto nell’analisi.

Gli interventi a Next Generation

In particolare, la giornata è stata inaugurata da Andrea Ghidoni, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale, che ha sottolineato l’importanza dei giovani private banker nel settore della consulenza finanziaria e le opportunità derivanti dall’evoluzione della ricchezza finanziaria. Poi, a seguire, Massimo Cofone, Responsabile Performance e Incentivi Commerciali, ha illustrato le riassegnazioni dei portafogli e il sistema incentivante per i giovani consulenti. Barbara Calza, Responsabile Sviluppo e Formazione Rete, ha presentato le iniziative formative, mentre Luca Vaiani, Responsabile Gestione Prodotti Azionari e Obbligazionari di Fideuram AM SGR, ha condiviso spunti su come creare valore nei portafogli dei clienti.

I temi trattati all’evento

Durante l’evento, si è discusso del ruolo e della soddisfazione dei partecipanti nel loro lavoro, confermando la crescita continua del settore e la posizione di leadership di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. La divisione Private del gruppo offre strumenti di sviluppo professionale e premia annualmente i migliori giovani professionisti under 40.

La tavola rotonda e la chiusura

La giornata è stata arricchita da una tavola rotonda con partner d’investimento e da interventi di ospiti speciali. Marcello Massimini, Professore ordinario di Fisiologia Umana all’Università di Milano, ha parlato dell’importanza del riposo per migliorare le performance cerebrali. Giovanni Allevi ha emozionato la platea con le sue riflessioni e la performance musicale del brano “Tomorrow”. E Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking, ha chiuso l’evento, riaffermando l’impegno dell’azienda nell’offrire innovazione, formazione e incentivi ai giovani private banker, sottolineando il loro ruolo cruciale nella consulenza finanziaria di qualità.

Insomma, questa iniziativa ribadisce l’attenzione di Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking verso l’inserimento di giovani talenti nel settore, con oltre 150 nuovi ingressi sotto i 40 anni dall’inizio dell’anno, di cui circa il 30% sono donne.