Fideuram, al Manager Meeting presentati gli obiettivi 2025 e i nuovi manager della rete

Fonte: Intesa sanpaolo us

Nei giorni scorsi si è svolto al Teatro Elfo Puccini di Milano il Manager Meeting 2024, evento annuale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, dedicato a oltre 350 professionisti delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments.

Durante l’incontro sono stati presentati i principali risultati ottenuti nel 2024, le linee guida per il futuro della Divisione Private del Gruppo Intesa Sanpaolo e le nuove nomine dei Divisional e Regional Manager di Fideuram.

In apertura Tommaso Corcos, responsabile della wealth management divisions di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato il valore di un gruppo solido, che affronta con successo le sfide geopolitiche, tecnologiche e le trasformazioni nel settore bancario, evidenziando l’importanza di una gestione patrimoniale attenta alla longevità e al trasferimento della ricchezza tra le generazioni.

Successivamente Lino Mainolfi, amministratore delegato di Fideuram – ISPB, ha riepilogato i risultati del 2024, indicando come il nuovo Investment Center gestirà un patrimonio superiore ai 130 miliardi di euro, rimarcando: l’importanza della formazione, del reclutamento dei professionisti della consulenza, degli investimenti in tecnologia e dell’espansione internazionale.

Le novità per il 2025 di Fideuram

Il condirettore generale di Fideuram – ISPB, Fabio Cubelli, ha illustrato poi i principali motori del cambiamento nel lavoro delle reti: lavoro di squadra, passaggio generazionale, valorizzazione del talento femminile e lavoro in team.

Poi Andrea Ghidoni, responsabile rete e coordinamento commerciale di Fideuram – ISPB, ha ricordato le novità introdotte nel sistema incentivante, le iniziative a supporto per il raggiungimento dei KPI 2025 e la creazione di nuove figure specialistiche.

Inoltre Anna Bagella, responsabile sviluppo offerta di Fideuram – ISPB, si è soffermata sul rapporto tra investimento e orizzonte temporale, sottolineando l’importanza della sinergia tra digitale e fisicità, per migliorare l’esperienza del cliente, mentre Luca Vaiani, responsabile gestione prodotti azionari, obbligazionari e soluzioni di investimento di Fideuram Asset Management SGR, ha moderato una tavola rotonda con tre interlocutori di primarie case d’investimento.

I nuovi manager della rete Fideuram

In conclusione, Fabio Cubelli e Andrea Ghidoni, insieme a Stefano Gallizioli, responsabile coordinamento reti consulenti finanziari di Fideuram – ISPB, hanno presentato 8 nuovi Divisional Manager (Giovanni Andalò, Mario Bombacigno, Gabriele Cerioni, Claudio Civita, Luca Copparoni, Vincenzo Passarella, Marcello Sciucca, Laura Grimani) e 19 nuovi Regional Manager.

L’evento ha accolto anche ospiti d’eccezione come Flavia Pennetta e Tommaso Ghidini, che hanno arricchito il dibattito con le loro esperienze.

L’ex tennista, campionessa degli US Open 2015, ha condiviso riflessioni sul coraggio, mentre Ghidini, responsabile del dipartimento di Ingegneria meccanica dell’Agenzia Spaziale Europea, ha presentato alcuni passaggi del suo nuovo libro “Homo Caelestis: L’incredibile racconto di come saremo”.