Fed, un Qe potenzialmente illimitato riporta i future di Wall Street in positivo

La Federal Reserve ha annunciato l’estensione del piano di acquisti di titoli a supporto dell’economia per quantità potenzialmente illimitate, affermando che l’entità del piano sarà dettata dalla necessità. Nessun tetto predefinito. La notizia ha immediatamente ridato ottimismo ai mercati, con i future dello S&P 500 in aumento dell’1,4% e quelli relativi al Dow in salita dell’1,2%.

La dichiarazione della Fed, in merito alla gravità della pandemia di coronavirus, lascia pochi dubbi sul fatto che essa preannunci un “whatever it takes” a stelle e strisce:

“La pandemia di coronavirus sta causando enormi difficoltà negli Stati Uniti e nel mondo. La prima priorità della nostra nazione è prendersi cura delle persone colpite e limitare l’ulteriore diffusione del virus “, ha dichiarato la Fed in una nota, “mentre permangono grandi incertezze, è diventato chiaro che la nostra economia dovrà affrontare gravi perturbazioni. E’ necessario compiere sforzi aggressivi in tutti i settori pubblico e privato per limitare le perdite di posti di lavoro e di reddito e promuovere una rapida ripresa una volta che le interruzioni si sono attenuate”.

Le misure della Fed, in breve

Nell’ordine, la Federal Reserve ha annunciato: