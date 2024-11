Fed: riunione post voto, per Wall Street il taglio tassi sarà più contenuto

Una settimana particolarmente attesa quella appena iniziata sui mercati con l’attenzione catalizzata dalle elezioni Usa e subito dopo il voto, la riunione della Federal Reserve in agenda giovedì 7 novembre. Dopo aver tagliato il suo tasso di riferimento di 50 punti base a settembre, si attende ora di conoscere la prossima mossa della banca centrale statunitense.

Nelle note di fine settembre, gli strateghi di J.P. Morgan e Fitch Ratings avevano previsto altri due tagli dei tassi di interesse entro la fine del 2024 e si aspettavano che tali riduzioni continuassero nel 2025. Ma oggi, con le recenti incertezze e i cambiamenti sul piano politico, gli analisti ipotizzano una strategia più cauta. Si prevede quindi che la Fed possa optare per un taglio di un quarto di punto (25 punti base), una mossa più contenuta per mantenere maggiore flessibilità in vista dell’esito delle elezioni presidenziali.

Preview Fed: cosa pensano i CEO di Wall Street

Intanto negli ambienti di Wall Street, gli addetti ai lavori non sono più così convinti che la Federal Reserve continuerà il suo percorso di riduzione dei tassi con altre due riduzioni quest’anno.

Lo strumento FedWatch del CME Group valuta al 98% la probabilità di un taglio di 25 punti base nella riunione di novembre di questa settimana. L’attuale probabilità che il tasso di riferimento venga ridotto di altri 25 punti base nella riunione di dicembre è del 78%.

Ma alcuni amministratori delegati sembrano scettici. Parlando la scorsa settimana alla conferenza economica più importante dell’Arabia Saudita, la Future Investment Initiative, i CEO più importanti del mondo vedono all’orizzonte una maggiore inflazione per gli Stati Uniti, poiché l’attività economica del Paese e le politiche di entrambi i candidati alla presidenza comportano sviluppi potenzialmente inflazionistici e stimolanti, come la spesa pubblica, la delocalizzazione della produzione e le tariffe.

A un gruppo di amministratori delegati intervenuti a un panel della FII moderato da Sara Eisen della CNBC – che comprendeva leader di Wall Street come i capi di Goldman Sachs, Carlyle, Morgan Stanley, Standard Chartered e State Street – è stato chiesto di alzare la mano se pensavano che quest’anno la Fed avrebbe attuato due ulteriori tagli dei tassi. Nessuno ha alzato la mano.

“Penso che l’inflazione sia più fragile, onestamente, se si guarda al rapporto sui posti di lavoro e sui salari negli Stati Uniti, penso che sarà difficile che l’inflazione scenda al livello del 2%”, ha detto Jenny Johnson, presidente e CEO di Franklin Templeton.

Anche Larry Fink, il cui mastodontico fondo BlackRock gestisce oltre 10.000 miliardi di dollari di asset, prevede una riduzione dei tassi prima della fine del 2024.

“Credo che sia giusto dire che avremo almeno un taglio di 25 [punti base], ma, detto questo, credo che l’inflazione incorporata nel mondo sia maggiore di quella che abbiamo mai visto”, ha detto Fink in un altro panel FII la scorsa settimana.

L’indice dei prezzi al consumo in America, un indicatore chiave dell’inflazione, è aumentato del 2,4% a settembre rispetto allo stesso periodo del 2023, secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. Questo dato è in calo rispetto al 2,5% di agosto, il che implica un rallentamento della crescita dei prezzi. Il dato di settembre è stato anche il più basso su base annua dal febbraio 2021.

Il CEO di Goldman Sachs, David Solomon, ha affermato che l’inflazione sarà più radicata nell’economia globale di quanto gli operatori di mercato stiano attualmente prevedendo, il che significa che l’aumento dei prezzi potrebbe rivelarsi più solido del consenso.

“Questo non significa che si manifesterà in modo particolarmente negativo, ma credo che ci sia il potenziale, a seconda delle azioni politiche che verranno intraprese, che possa essere più di un vento contrario rispetto all’attuale consenso di mercato”, ha affermato.

Infine Ted Pick, CEO di Morgan Stanley, si è spinto oltre, dichiarando che i giorni del denaro facile e dei tassi d’interesse a zero appartengono decisamente al passato.