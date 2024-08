Fed, minute: probabile taglio dei tassi Usa a settembre

Più vicino il taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. I membri della banca centrale statunitense, nel corso della riunione di luglio, si sono avvicinati ad una sforbiciata del costo del denaro, a lungo attesa, indicando che un taglio a settembre è diventato sempre più probabile, come risulta dai verbali, le minute della scorsa riunione. Indicazioni al proposito potrebbero arrivare già venerdì 23 agosto dal simposio di Jackson Hole, l’annuale incontro dei banchieri centrali in Wyoming, quando è previsto l’intervento del presidente della Fed Jerome Powell.

Minute FED: cosa emerge dai verbali dell’ultima riunione

“La stragrande maggioranza” dei partecipanti alla riunione del 30-31 luglio ‘ha osservato che, se i dati continuassero ad arrivare come previsto, sarebbe probabilmente appropriato allentare la politica alla prossima riunione’, si legge.

I mercati stanno valutando pienamente un taglio a settembre, che sarebbe il primo dopo l’allentamento di emergenza nei primi giorni della crisi del Covid. Sebbene tutti i membri del Federal Open Market Committee abbiano votato per mantenere fermi i tassi di riferimento, un numero imprecisato invece era propenso ad avviare l’allentamento già alla riunione di luglio piuttosto che aspettare fino alla riunione del 18 settembre.

Nel documento si legge che “diversi [partecipanti alla riunione] hanno osservato che i recenti progressi in materia di inflazione e gli aumenti del tasso di disoccupazione hanno fornito un’argomentazione plausibile per ridurre l’intervallo di riferimento di 25 punti base in questa riunione o che avrebbero potuto sostenere una tale decisione”.

Un punto base corrisponde a 0,01 punti percentuali, quindi una riduzione di 25 punti base equivale a un quarto di punto percentuale.

Nel linguaggio usato dalla Fed nei suoi verbali, che non menzionano nomi né specificano quanti policymaker la pensano in un certo modo, “diversi” è un numero relativamente piccolo. Tuttavia, la sintesi ha chiarito che i funzionari sono fiduciosi sulla direzione dell’inflazione e sono pronti ad avviare una politica di allentamento se i dati continueranno a collaborare.

Le prospettive dell’inflazione secondo i membri della FED

Il sentiment dell’ultima riunione della Fed era duplice: gli indicatori dell’inflazione avevano mostrato che le pressioni sui prezzi si stavano notevolmente allentando, mentre alcuni membri hanno rilevato preoccupazioni per il mercato del lavoro e per le difficoltà che le famiglie, in particolare quelle che si trovano nella fascia più bassa dello spettro di reddito, stanno incontrando nell’attuale contesto.

“Per quanto riguarda le prospettive dell’inflazione, i partecipanti hanno ritenuto che i dati recenti avessero aumentato la loro fiducia che l’inflazione si stesse muovendo in modo sostenibile verso il 2%”, si legge nel verbale. “Quasi tutti i partecipanti hanno osservato che i fattori che hanno contribuito alla recente disinflazione continueranno probabilmente a esercitare pressioni al ribasso sull’inflazione nei prossimi mesi”.

Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, “molti” funzionari hanno notato che “gli aumenti dei salari riportati potrebbero essere sopravvalutati”.

Mercoledì scorso, il Bureau of Labor Statistics ha riferito, in una revisione preliminare dei numeri dei nuovi posti di lavoro da aprile 2023 a marzo 2024, che gli aumenti potrebbero essere stati sovrastimati di oltre 800.000 unità.

“La maggioranza dei partecipanti ha osservato che i rischi per l’obiettivo occupazionale sono aumentati e molti hanno osservato che i rischi per l’obiettivo inflazionistico sono diminuiti”, si legge nel verbale. “Alcuni partecipanti hanno rilevato il rischio che un ulteriore graduale allentamento delle condizioni del mercato del lavoro possa trasformarsi in un deterioramento più grave”.

Nella sua dichiarazione post-riunione, la Commissione ha notato che l’aumento dei posti di lavoro si è moderato e che anche l’inflazione si è “attenuata”. Tuttavia, ha scelto di mantenere la linea sui suoi tassi federali, che attualmente si colloca in una fascia compresa tra il 5,25% e il 5,50%, la più alta degli ultimi 23 anni.

I mercati sono saliti il giorno della riunione della Fed, ma sono crollati nelle sessioni successive per il timore che la banca centrale si muova troppo lentamente nell’allentamento della politica monetaria.

Il giorno successivo alla riunione, il Dipartimento del Lavoro ha riportato un’inattesa impennata delle richieste di disoccupazione, mentre un indicatore separato ha mostrato che il settore manifatturiero si è contratto più del previsto. Le cose sono peggiorate quando il rapporto sui salari non agricoli di luglio ha mostrato una creazione di posti di lavoro di sole 114.000 unità e un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione al 4,3%.

Si sono moltiplicate le richieste di un rapido taglio da parte della Fed, e alcuni hanno persino suggerito che la banca centrale effettuasse una mossa intermeeting per allontanare le preoccupazioni che l’economia stesse affondando rapidamente.

Tuttavia, il panico è durato poco. I dati successivi hanno mostrato che le richieste di disoccupazione sono tornate a scendere ai normali livelli storici, mentre gli indicatori dell’inflazione hanno mostrato un allentamento della pressione sui prezzi. Anche i dati sulle vendite al dettaglio sono stati migliori del previsto, placando le preoccupazioni sulla pressione dei consumatori.

Gli indicatori più recenti, tuttavia, hanno evidenziato tensioni sul mercato del lavoro e gli operatori si aspettano che la Fed inizi a tagliare i tassi a settembre.