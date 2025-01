FED: il calendario delle riunioni di politica monetaria del 2025

Quando si riunirà la Federal Reserve nel 2025? Quali sono le date da segnare per seguire da vicino i meeting della banca centrale americana che decide sulla direzione dei tassi di interesse. Ecco gli appuntamenti da segnare.

Calendario riunioni Fed 2025

Nel dettaglio ecco tutti i prossimi appuntamenti con le riunioni della FED previste per il 2025:

28-29 gennaio 18-19 marzo (dot plot e aggiornamento delle proiezioni economiche) 6-7 maggio 17-18 giugno (dot plot e aggiornamento delle proiezioni economiche) 29-30 luglio 16-17 settembre (dot plot e aggiornamento delle proiezioni economiche) 28-29 ottobre 9-10 dicembre (dot plot e aggiornamento delle proiezioni economiche)

La Federal Reserve è la banca centrale degli Stati Uniti, creata con il Federal Reserve Act del 1913 che ha istituito un sistema monetario in grado di rispondere efficacemente alle tensioni del sistema bancario. Il Federal Reserve Act del 1913 ha conferito alla Federal Reserve la responsabilità di definire la politica monetaria.

Il termine “politica monetaria” si riferisce alle azioni intraprese da una banca centrale, come la Federal Reserve per l’appunto, per influenzare la disponibilità e il costo della moneta e del credito al fine di promuovere gli obiettivi economici nazionali.

La Federal Reserve controlla i tre strumenti della politica monetaria: le operazioni di mercato aperto, il tasso di sconto e le riserve obbligatorie. Il Consiglio dei Governatori del Federal Reserve System è responsabile del tasso di sconto e delle riserve obbligatorie, mentre il Federal Open Market Committee è responsabile delle operazioni di mercato aperto. Utilizzando questi tre strumenti, la Federal Reserve influenza la domanda e l’offerta di saldi che gli istituti di deposito detengono presso le Federal Reserve Banks, modificando così il tasso dei federal funds. Il tasso sui fondi federali è il tasso di interesse al quale gli istituti di deposito prestano i saldi presso la Federal Reserve ad altri istituti di deposito durante la notte.

Le variazioni del tasso sui fondi federali innescano una catena di eventi che influenzano altri tassi di interesse a breve termine, i tassi di cambio, i tassi di interesse a lungo termine, la quantità di denaro e di credito e, in ultima analisi, una serie di variabili economiche, tra cui l’occupazione, la produzione e i prezzi di beni e servizi.

Il Sistema della Federal Reserve comprende il Consiglio dei governatori, un’agenzia federale con sede a Washington, D.C., e 12 Federal Reserve Banks sparse in tutti gli USA. Tale sistema in sostanza svolge cinque funzioni chiave che sono al servizio di tutti gli americani e promuovono la salute e la stabilità dell’economia e del sistema finanziario degli Stati Uniti:

conduce la politica monetaria del Paese,

promuove la stabilità del sistema finanziario,

supervisiona e regolamenta le istituzioni finanziarie,

promuove la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di pagamento e di regolamento

promuove la protezione dei consumatori e lo sviluppo della comunità.

Cos’è il FOMC e cosa fa

Il Federal Open Market Committee, o FOMC, è un gruppo di 12 persone composto da funzionari della Federal Reserve che stabilisce la politica monetaria degli Stati Uniti nel corso di riunioni che si tengono almeno 8 volte all’anno.

Le azioni di politica monetaria del FOMC influenzano i tassi di interesse e le condizioni di credito, che possono avere un impatto significativo sulle condizioni finanziarie, compresa la produttività economica e persino le decisioni di spesa e investimento di famiglie, comunità e imprese.

Il FOMC prende tutte le decisioni relative alla politica monetaria per contribuire a far progredire l’economia verso gli obiettivi di massima occupazione e di stabilità dei prezzi previsti dal Congresso.

I 12 membri votanti del FOMC comprendono 7 membri del Consiglio dei governatori, il presidente della Federal Reserve Bank di New York e 4 dei restanti 11 presidenti delle Reserve Bank, che ricoprono un mandato di un anno a rotazione.

Inoltre, tutti gli altri 7 presidenti delle Reserve Bank assistono alle riunioni del FOMC e partecipano alle sue deliberazioni. Il Consiglio dei governatori, le Federal Reserve Bank e il Federal Open Market Committee collaborano per promuovere la salute dell’economia statunitense e la stabilità del sistema finanziario degli Stati Uniti.