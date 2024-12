Family office: aumenta la propensione al rischio per cercare performance

La propensione al rischio negli investimenti dei family office è destinata ad aumentare nel corso del prossimo anno. È quanto emerge da un sondaggio di Ocorian, fornitore di servizi a livello mondiale per gli high-net-worth individuals e i family office, condotto su oltre 300 professionisti di family office responsabili di circa 155 miliardi di dollari di asset in gestione. L’analisi ha inoltre rilevato inoltre che quasi tutti (99%) concordano sul fatto che il passaggio agli investimenti in asset alternativi tra i family office sia una tendenza a lungo termine.

Verso aumento propensione al rischio

Entrando nel dettaglio del sondaggio, l’82% dei professionisti dei family office, compresi quelli che lavorano per i multi-family office, ritiene che la propensione al rischio d’investimento delle loro organizzazioni aumenterà, e uno su otto (12%) si aspetta un aumento drastico.

Una tendenza che riflette in parte anche un calo atteso dell’inflazione: il 55% degli intervistati ha dichiarato di ritenere che i prezzi abbiano raggiunto o raggiungeranno presto il picco e che questo stia creando una maggiore propensione al rischi per trovare delle alternative al mercato obbligazionario.

Asset alternativi

Venendo agli asset alternativi, più della metà (51%) degli intervistati afferma che il Medio Oriente sia la regione in cui è più probabile un aumento dell’esposizione agli alternativi, mentre il 40% ritiene che l’UE e il 38% il Regno Unito siano in generale i mercati preferiti. Secondo le previsioni, tra le classi di attività preferite, le infrastrutture e il debito privato saranno sono quelle che vedranno i maggiori afflussi nei prossimi due anni.

Circa il 26% degli intervistati prevede inoltre che le allocazioni alle infrastrutture aumenteranno del 50% o più, mentre il 23% prevede lo stesso livello di aumento delle allocazioni al debito privato.

Che cosa sono i family office

I family office sono strutture dedicate alla gestione e alla consulenza patrimoniale di famiglie facoltose. Queste società fungono da centri di coordinamento per la gestione finanziaria e amministrativa, offrendo una gamma di servizi che includono pianificazione fiscale, strategica e filantropica, gestione degli investimenti e amministrazione patrimoniale.

L’obiettivo principale è preservare e accrescere il patrimonio familiare, garantendo anche il trasferimento di ricchezze alle generazioni future. Esistono due tipi principali di family office: il single family office, che serve una sola famiglia, e il multi-family office, che gestisce i patrimoni di più famiglie.

Il primo è generalmente più costoso e richiede un patrimonio significativo per giustificare i costi operativi, mentre il secondo offre servizi condivisi a più famiglie, permettendo economie di scala. Le attività principali di un family office comprendono la supervisione degli investimenti mobiliari e immobiliari, la gestione degli aspetti fiscali e legali, nonché la promozione della governance familiare per rafforzare i legami interni e supportare la crescita delle nuove generazioni. Inoltre, molti family office si occupano anche di filantropia, aiutando le famiglie a gestire le loro attività sociali.