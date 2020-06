Family Act: da quando sarà in vigore

Il Consiglio dei ministri ha ultimato lo scorso 11 giugno un progetto di legge delega destinato a introdurre una serie di misure di sostegno alle famiglie. Il pacchetto, ribattezzato con il nome di Family Act, include:

un assegno universale per i figli fino al compimento della maggiore età;

il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli;

un rinnovo della disciplina dei congedi parentali e di paternità;

incentivi al lavoro delle madri e l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro;

incentivi all’autonomia ed al protagonismo giovanile.

Il complesso delle misure (che avevamo visto più nel dettaglio in questo articolo), è volto a garantire un contesto economico più favorevole per le famiglie, che, in ultima analisi, possa contribuire a frenare il calo delle nascite in Italia.

Family Act, i passi per l’approvazione

Entriamo nel dettaglio dell’iter di approvazione delle misure. Al momento il disegno di legge delega attende l’approvazione parlamentare. Camera e Senato saranno dunque chiamate a votare la legge delega, la quale, a sua volta, affiderà al governo un mandato a legiferare sulle materie indicate. Ciò avverrà sulla base di espliciti principi ed entro determinate scadenze temporali.

Se il ddl Family Act fosse approvato senza modifiche, il governo sarebbe tenuto a rispettare scadenze diverse per emettere i decreti legislativi relativi a ciascuna misura. Vediamo nel dettaglio le tempistiche.