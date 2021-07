Famiglie italiane più povere e tartassate dal fisco: +46 miliardi di tasse in dieci anni

Mentre in Parlamento si discute la riforma fiscale, arriva un nuovo campanello d’allarme sulla pressione fiscale che grava sugli italiani. Ad accendere i fari sul rapporto crescita economica/tassazione è Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti, il cui Osservatorio ha messo in evidenza nel periodo 2011 -2020 un aumento del Prodotto interno lordo di 2,8 miliardi, a fronte di un incremento delle tasse, nello stesso periodo, di 46 miliardi.

Un decennio nero, dunque, per le famiglie italiane, culminato con la crisi Covid, che ha eroso ulteriormente il loro potere d’acquisto.

Nel 2020, secondo i calcoli del Commercialisti, sono state “333.000 famiglie, il 20% in più rispetto al 2019″, finite “nell‘area della povertà assoluta“, mentre il ‘peso’ dei tributi non si è attenuato.

L’anno passato, infatti, “la pressione fiscale generale pari al 43,1%, è aumentata di 0,7 punti di Pil, mentre quella delle famiglie, pari al 18,9%, è’ cresciuta di 1 punto di Pil”, si legge nel dossier.

Cresce il gap tra Nord e Sud

La perdurante congiuntura economica negativa del decennio passato ha depresso fortemente i guadagni, poiché “dal 2003 al 2018, il reddito medio in termini reali ha perso l’8,3% del suo valore”, e nel contempo è incrementato il divario Nord-Sud (+1,6%), arrivando a raggiungere i -478 euro al mese. Laddove, poi, in casa prevale il reddito da lavoro autonomo, la crisi ha colpito ancora più duramente: la perdita in termini reali è stata pari al 28,4%, recita l’analisi dei professionisti.

Nel Mezzogiorno, viene sottolineato, la spesa mensile media di una famiglia nel 2020 risulta pari al 75,2%, rispetto ad una che vive nelle regioni settentrionali: 1.898 contro 2.525 euro.