Evasione fiscale, pioggia di lettere in arrivo dall’Agenzia delle Entrate: ecco per chi

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via a una vasta campagna di verifiche inviata direttamente a circa 50.000 contribuenti. Al centro dell’operazione ci sono i bonus edilizi ricevuti negli ultimi anni — dal Superbonus al Sismabonus, passando per Ecobonus e altre agevolazioni legate alla ristrutturazione degli immobili.

L’obiettivo? Verificare la congruità tra i crediti d’imposta utilizzati e le rendite catastali degli immobili coinvolti.

Questa attività di compliance fiscale rappresenta una delle operazioni più importanti degli ultimi anni in tema di incentivi edilizi e segna un punto di svolta nella gestione e nel controllo dei bonus fiscali.

Come funziona il controllo: i criteri usati dall’Agenzia delle Entrate

Dietro le lettere inviate, c’è un lavoro di analisi algoritmica avanzata. Gli strumenti tecnologici in uso all’Agenzia delle Entrate incrociano i dati catastali con i crediti d’imposta ceduti o utilizzati dai contribuenti. Il campanello d’allarme scatta quando l’importo del bonus risulta sproporzionato rispetto al valore catastale dell’immobile oggetto dell’intervento.

In pratica, se un’abitazione con una rendita catastale bassa ha beneficiato di interventi da centinaia di migliaia di euro, il sistema segnala un’anomalia. In questi casi, l’Agenzia interviene con una lettera di compliance, che però non è ancora un accertamento vero e proprio.

Le comunicazioni inviate non equivalgono a un avviso di accertamento fiscale, ma rappresentano un invito a regolarizzare eventuali incongruenze in modo spontaneo. Il contribuente ha quindi la possibilità di controllare i propri dati e, se necessario, procedere con l’aggiornamento della rendita catastale o con l’invio di documentazione integrativa.

Se però non si risponde entro i termini indicati, la questione si complica: si può passare a controlli più approfonditi, fino ad arrivare a sopralluoghi tecnici, modifiche d’ufficio alla rendita e sanzioni economiche che possono variare da 1.000 a oltre 8.000 euro per ogni immobile coinvolto.

Nel mirino i bonus fiscali

Questa nuova ondata di controlli arriva in un contesto già complicato. I bonus edilizi, per quanto utili e incentivanti, hanno generato una vera giungla di contenziosi tra condomini, imprese edili e professionisti. Errori progettuali, cessioni del credito errate o lavori non conclusi sono all’ordine del giorno.

Con l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, la questione si allarga ora anche al fronte tributario, dove entrano in gioco altri attori come amministratori di condominio, geometri e tecnici catastali, chiamati a chiarire la congruità degli interventi effettuati.

Uno degli aspetti più delicati di tutta l’operazione riguarda il cosiddetto carico probatorio. È il contribuente, infatti, a dover dimostrare che il valore dei lavori effettuati sia coerente con lo stato dell’immobile e la rendita catastale aggiornata.

Questo implica spesso la necessità di richiedere perizie tecniche, aggiornare planimetrie e presentare relazioni dettagliate. In caso di immobili in condominio, diventa fondamentale coinvolgere anche l’amministratore per verificare tutta la documentazione condominiale legata agli interventi.

Cosa fare se si riceve la lettera

Se si è tra i 50.000 contribuenti che hanno ricevuto la lettera di compliance, ecco cosa è importante fare: