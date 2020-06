Evasione: dal 1° luglio il limite al contante scenderà a 2.000 euro

Dal 1° luglio il limite all’utilizzo del denaro contante scenderà dagli attuali 3mila a 2.000 euro e viene introdotto anche un credito d’imposta a favore delle imprese al fine di alleviare le commissioni addebitate per l’utilizzo del Pos.

Un’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “L’uso del contante in Italia tra necessità e abitudini” si sofferma sugli effetti dei provvedimenti intervenuti negli ultimi anni in materia di riduzione della circolazione del contante, sia in Italia che in Europa, comparandone in particolare l’incidenza sulla lotta all’evasione fiscale.

Secondo lo studio, il ricorso diffuso all’uso del contante viene tradizionalmente associato alla presenza di alti livelli di economia sommersa: pagamenti in nero, sotto-fatturazioni, retribuzioni irregolari implicano transazioni in moneta svolte al di fuori del circuito tracciabile dei pagamenti. Eppure, guardando ai periodi interessati da queste restrizioni, si legge nella nota, non si evidenziano variazioni particolari, pur a fronte di interventi restrittivi.

Il valore assoluto dell’economia irregolare, al contrario, è cresciuto, passando da 202 miliardi di euro del 2011 a 210 del 2017 (+3,9%) e aumentando sia in corrispondenza dei periodi in cui il limite massimo di utilizzo del contante era di 1.000 euro, che negli anni successivi in cui la soglia veniva portata a 3.000 euro.