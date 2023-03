Europa e Unione Europea, quali sono le differenze?

La Brexit ha portato molte persone a chiedersi quale sia la differenza tra Europa e Unione Europea. In sintesi, l’Europa è un continente con un territorio più o meno definito, mentre l’Unione Europea è un’organizzazione politica ed economica a cui hanno aderito solo alcuni Stati. Ecco una spiegazione più ampia della questione.

Che cos’è l’Europa?

L’Europa è il territorio situato nella parte occidentale dell’Eurasia ed è considerata un continente, anche se in teoria non presenta dei confini fisici così definiti da poter essere separata in modo netto dall’Asia. L’Europa viene perciò considerata un continente a sé soprattutto perché dal punto di vista sociale, economico, culturale, storico e geopolitico è una regione che presenta molte caratteristiche e dinamiche comuni o comunque peculiari.

Il confine orientale e sud-orientale dell’Europa è il più problematico. In qualche modo, infatti, l’Europa è semplicemente una penisola dell’Eurasia non separata da alcun limite naturale netto rispetto al resto del territorio. Le ipotesi di confine orientale e sud-orientale dell’Europa sono molteplici e variano tra i diversi studiosi e Paesi europei.

Che cos’è l’Unione Europea?

L’Unione Europea, invece, è un’organizzazione economica e politica ad adesione volontaria che comprende 27 Stati europei. Il processo della sua formazione è cominciato dopo la seconda guerra mondiale e ha visto la supervisione e il beneplacito statunitense ad opera di sei Stati fondatori: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Questi ultimi diedero vita alla CEE (Comunità Economica Europea) il 25 marzo del 1957, con la firma del famoso Trattato di Roma.

Progressivamente l’organizzazione raccolse adesioni e il 7 febbraio 1992, grazie al Trattato di Maastricht, la CEE assunse ufficialmente peso politico e divenne CE, Comunità Europea, la cui struttura attuale, denominata UE (Unione Europea) ha preso corpo in seguito alla firma del Trattato di Lisbona, avvenuta il 13 dicembre 2007.

Comprendendo solo 27 Paesi europei (dei 44/50 che si trovano fisicamente in Europa), l’Unione Europea si distingue dalla sola Europa perché è un’organizzazione politica ed economica, con un proprio sistema decisionale e istituzionale. L’Ue, infatti, ha competenze e poteri in vari settori, come il commercio, la politica agricola, la sicurezza e la difesa, l’ambiente, la giustizia, l’istruzione e la ricerca.