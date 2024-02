Euromobiliare (Gruppo Credem), nuove collaborazioni per le gestioni patrimoniali

Euromobiliare Advisory SIM, società di intermediazione mobiliare del Gruppo Credem specializzata nei servizi di asset & wealth management guidata dal Direttore Generale Gianmarco Zanetti, ha recentemente sottoscritto alcuni accordi di collaborazione con primarie società di gestione del risparmio nazionali ed internazionali focalizzate su alcune specifiche famiglie di linee di gestione patrimoniale. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

Le collaborazioni di Euromobiliare

In particolare, le linee di gestione bilanciate denominate “Elite Blend”, dedicate a Credem Euromobiliare Private Banking, prevedono la collaborazione con BlackRock che fornirà supporto sull’asset allocation e sui trend tematici di mercato. Per quanto riguarda invece le linee di gestione bilanciate con un taglio upper affluent denominate “Portafoglio”, è stata attivata una collaborazione sull’asset allocation con Franklin Templeton. Infine con Euromobiliare AM SGR è stato attivato un accordo nell’ambito delle linee Total Return.

L’obiettivo delle operazioni

Tali collaborazioni consentiranno invece ad Euromobiliare Advisory SIM di focalizzarsi sempre di più nelle aree in cui la società ha consolidato nel tempo le proprie competenze. Si tratta in particolare degli aspetti di selezione degli strumenti finanziari, della gestione delle linee caratterizzate da tipologie specifiche di asset (cosiddette “building blocks”: linee azionarie, obbligazionarie e monetarie, anche in valuta), di quelle ad “alta convinzione” e delle linee ad altissima personalizzazione e per clientela di più elevato standing (UHNWI – Ultra High Net Worth Individuals).

Il commento dell’esperto