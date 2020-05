Eurogruppo: sbloccato il Mes senza condizioni

Dopo settimane di incertezza nel corso della video-conferenza che si è tenuta questo pomeriggio l’Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul tanto discusso Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

Secondo le prime indiscrezioni si è arrivati a su un’interpretazione ampia delle spese sanitarie che possono essere finanziate, una durata dei prestiti a 10 anni , con un tasso d’interesse intorno allo 0,1% annuo.

Come noto la linea di credito potrà essere usata per le spese sanitarie fino al 2% del Pil e i ministri sono d’accordo nel definire queste spese nel loro complesso, non solo per respiratori o terapie intensive.

Secondo quanto affermato dal presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno la nuova di linea di credito del Mes sarà pienamente operativa a partire da metà maggio.