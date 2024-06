Euro 2024: quanto incasserà la squadra vincente degli Europei

Siamo nel vivo degli Europei di calcio 2024 e quella che si gioca in Germania è la competizione più ricca di sempre, capace di generare un giro d’affari di 2,4 miliardi di euro, nettamente più alto rispetto agli 1,8 miliardi di tre anni fa in Inghilterra e degli 1,9 dell’edizione in Francia nel 2016.

Nel dettaglio per la Germania, l’istituto Ifo prevede che l’Euro 2024 porterà al paese un ulteriore miliardo di euro grazie ai turisti calcistici. Ciò corrisponde a circa lo 0,1% della produzione economica del secondo trimestre dell’anno, secondo le ultime previsioni economiche dell’Ifo. “Tuttavia, l’effetto sarà solo di breve durata, il che significa che le esportazioni di servizi dovute ai turisti che tornano a casa dopo la fine di Euro 2024 probabilmente caleranno di nuovo nel terzo trimestre e, nel complesso, rimarranno invariate”, afferma Gerome Wolf, ricercatore dell’Ifo.

Ma quanto guadagna la nazionale che riuscirà a conquistare l’ambito premio?

Euro 2024: a quanto ammonta il montepremi finale

Come rende noto la Figc, il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito ad Amburgo lo scorso dicembre confermando il sistema di distribuzione dei premi in denaro per le 24 finaliste del Campionato Europeo.

Nel dettaglio il montepremi di Euro 2024 è di 331 milioni di euro, che verrà distribuito come segue:

Quota di partecipazione: 9,25 milioni di euro

• Bonus partita: 1 milione di euro per la vittoria, 500.000 euro per il pareggio

• Qualificazione agli ottavi di finale: 1,5 milioni di euro

• Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni di euro

• Qualificazione alle semifinali: 4 milioni di euro

• La finalista sconfitta riceverà altri 4 milioni di euro

• I campioni d’Europa 2024 riceveranno altri 8 milioni di euro.

Chi perderà la finale si aggiudicherà un premio di 4 milioni, mentre chi vincerà il torneo ne riceverà 8. L’importo massimo che la squadra campione può raggiungere, vincendo tutte e tre le partite del proprio girone e quelle a eliminazione diretta, è di 28,25 milioni di euro, così come l’Italia nell’edizione 2020.