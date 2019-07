EssilorLuxottica mette le mani sull’olandese GrandVision, valore supera 7 miliardi

Tempo di grandi manovre in casa EssilorLuxottica. Dopo la pace tra la quota francese e quella italiana in seno al cda, il colosso degli occhiali nato dalla fusione tra Essilor e Luxottica mette le mani sull’olandese GrandVision, retailer specializzato nell’ottica e valutato 7,1 miliardi di euro.

Il gruppo acquirente, si legge nella nota, acquisisce la partecipazione del 76,72% detenuta da HAL in GrandVision ad un prezzo di acquisto pari a Euro 28 per azione – da aumentare dell’1,5% (ossia Euro 28,42) se la chiusura dell’acquisizione non dovesse avvenire entro dodici mesi dalla data dell’annuncio. Alla chiusura dell’operazione con HAL, prevista nei prossimi 12-24 mesi, EssilorLuxottica lancerà un’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria su tutte le azioni rimanenti di GrandVision.

L’operazione, che completa ulteriormente l’ambito di attività di EssilorLuxottica, permetterà alla società di offrire un’esperienza migliore nel settore dell’eyecare e nell’eyewear a più persone nel mondo. Attraverso l’acquisizione di GrandVision, EssilorLuxottica amplierà la propria piattaforma di retail ottico, aggiungendo oltre 7.200 negozi nel mondo, principalmente in Europa, più di 37.000 dipendenti e 3,7 miliardi di Euro di fatturato

Dal canto suo GrandVision beneficerà dall’impegno e dall’investimento di EssilorLuxottica in innovazione di prodotto, supply chain, sviluppo di talenti e competenze digitali per promuovere un rapporto più stretto con i suoi oltre 150 milioni di clienti. Così commenta Leonardo Del Vecchio, Presidente Esecutivo di EssilorLuxottica: