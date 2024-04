Esplorando il mondo di Charles Philip Milano: valori, trasformazioni e futuro

Intervista a Maria Cristina Castañón, Managing Director di Charles Philip Milano che condivide il racconto dietro il marchio, dalla sua fondazione alle prospettive future, parlando dei successi e delle sfide dell’azienda nel mondo della moda di lusso

di Giulia Cangianiello

Charles Philip Milano, brand milanese specializzato in calzature uomo e donna, da oltre un decennio ha consolidato le sue radici, intrecciando la sua storia con lo stile e la tradizione meneghina.

Il marchio propone due collezioni annue per lui e per lei che si compongono di modelli iconici: dalle raffinate kitten heels alle rinomate ballerine, dalle suole in gomma sportive alle classiche slippers. Ogni proposta Charles Philip Milano, realizzata da calzaturifici del Nord Italia, è frutto di artigianalità, savoir faire e cura per il dettaglio.

L’acquisizione da parte del prestigioso fondo Investor Advisor ha aperto nuove prospettive per il brand, consentendogli un’espansione significativa e l’ingresso in nuovi mercati. Guidato dall’obiettivo di consolidare la sua presenza internazionale, Charles Philip Milano ha collocato le sue creazioni presso le boutique più esclusive a livello globale, rafforzando la visione del marchio, come emblema di stile italiano ed eleganza senza tempo.

Maria Cristina Castañón, Managing Director di Charles Philip Milano, ci ha spiegato come il brand di slipper sia stato in grado fino ad oggi di distinguersi nel panorama della moda di lusso e ci ha raccontato le significative trasformazioni recenti a cui è andato incontro, incluso il rinnovo dell’immagine e dei canali di comunicazione. Inoltre, Castañón ha condiviso gli obiettivi di espansione e crescita dell’azienda di calzature milanese e ha spiegato come si prepara ad affrontare le sfide e le opportunità del mercato globale.

Castañón, quali sono i valori fondamentali che guidano Charles Philip e come si riflettono nei vostri prodotti?

Charles Philip Milano è un brand di calzature uomo e donna che fonda le sue radici nello stile della tradizione meneghina, creando un dialogo tra moda e città. Si caratterizza per la sua estetica timeless luxury e le collezioni si ispirano ad un’eleganza senza tempo, a quel tratto distintivo tipico di Milano, dove il fascino antico si fonde con l’innovazione moderna, creando un’armonia unica nel suo genere.

Potrebbe condividere con noi qualche dettaglio sul processo artigianale di produzione delle vostre calzature e sull’importanza del made in Italy per il brand?

Ogni modello è realizzato artigianalmente da prestigiosi calzaturifici siti nel Nord Italia, rispettando a pieno il concetto di made in Italy. Materiale e manodopera d’alta qualità sono alcuni degli elementi protagonisti presenti nella nostra scarpa. Pensiamo che Il made in Italy nel mondo sia un valore aggiunto da rispettare e va rappresentato con l’assoluta qualità del prodotto.

Negli ultimi tempi la Charles Philip ha subito significative trasformazioni sia a livello di immagine che di prodotto. Quali sono stati i principali cambiamenti apportati?

A seguito della fusione con un fondo investimenti, Il marchio Charles Philip Milano ha subito volutamente una grande trasformazione; il marchio è stato rilanciato con la collezione Primavera Estate 2024. La nuova immagine di Charles Philip Milano si caratterizza per strutture e forme nuove. Una delle grandi novità è il colore Saffron Dust, che trae ispirazione dalla spezia zafferano – utilizzata per insaporire il tradizionale risotto Milanese. Inoltre, il logo è stato rinnovato: creato dalle iniziali del brand CPM intrecciate che formano insieme un’immagine stilizzata che ricorda una nappina, è un tributo all’originale slipper.

Sia il vostro account Instagram che il vostro sito sono in fase di rinnovamento. Qual è la ragione di questa revisione, che obiettivi vorreste raggiungere e come prevedete che influenzi la percezione del marchio da parte dei consumatori?

ll cambiamento di Charles Philip Milano è importante e per questo abbiamo sentito la necessità di creare un unico filo tra imagine prodotto e imagine social media, anche perché in questo momento storico l’immagine del brand va studiata in maniera integrata. Il rinnovo deriva dall’esigenza di comunicare non solo un prodotto, ma un vero e proprio stile di vita.

Avete recentemente realizzato una campagna di comunicazione social con Keila Guilarte. Come è nata questa collaborazione?

La scelta del nostro fotografo Keila Guilarte è avvenuta in maniera naturale poiché volevamo qualcuno che, attraverso la propria lente ed estetica personale, rappresentasse il mondo Charles Philip rispettandone i codici.

La sua arte così autentica è in perfetta linea con la nostra visione atemporale .

Quali sono gli obiettivi principali di espansione e crescita per Charles Philip Milano nel prossimo futuro e quali strategie state implementando per raggiungerli?

L’obiettivo principale è focalizzarci sullo sviluppo del mercato statunitense. Pensiamo che gli USA rappresentino una piazza valida per sviluppare un business capillare in un paese dalle molteplici differenze, ma sempre alla ricerca di prodotti di raffinata qualità.