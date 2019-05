ESG, il modello per individuare i mercati finanziari più sostenibili

A cura di Schroders

Sono le aziende di Svizzera, Singapore e Stati Uniti a generare i maggiori benefici sociali, secondo quanto emerge dal pionieristico strumento di analisi “SustainEx” di Schroders.

Il modello SustainEx ha individuato alcuni dei mercati finanziari e dei settori più sostenibili a livello globale, analizzando i costi o i benefici netti per le società generati per ogni 100 dollari di fatturato.

Secondo l’analisi di Schroders *, sette dei dieci mercati più sostenibili sono europei, mentre il fondo della classifica è occupato dai Mercati Emergenti, più dipendenti dallo sfruttamento delle risorse naturali.

L’analisi di SustainEx aiuta gli investitori a orientarsi tra gli impatti crescenti del cambiamento sociale e ambientale.

Andrew Howard, Head of Sustainable Research, Schroders, ha affermato:

“Le aziende e i Paesi sono soggetti a una pressione crescente da parte delle istituzioni e della società affinché considerino il proprio impatto relativo a sfide come il cambiamento climatico, l’inquinamento e l’obesità. A mano a mano che tali tensioni sociali si inaspriscono, diventa più probabile che queste esternalità sociali e ambientali si trasformino in costi finanziari tangibili”.

Per gli investitori è quindi più importante che mai considerare gli impatti sociali delle aziende e dei portafogli, piuttosto che affidarsi puramente a indicatori finanziari.

“Oggi la modalità con cui le società realizzano i profitti è importante tanto quanto l’entità dei profitti stessi. Abbiamo sviluppato SustainEx per fornire una visione oggettiva delle minacce e delle opportunità che le aziende e i mercati devono affrontare, allo scopo di supportare i nostri analisti, gestori e clienti a orientarsi in un mondo sempre più complesso”.

L’alta concentrazione di imprese farmaceutiche e tecnologiche quotate è stata un driver fondamentale per il posizionamento della Svizzera nell’analisi di Schroders. È inoltre emerso che le aziende soggette a maggiori pressioni sociali e regolamentari da parte di Governi e autorità tendono a generare i benefici sociali maggiori.

Per quanto riguarda i settori, le imprese attive in ambito idrico, biotecnologico e farmaceutico generano i benefici sociali maggiori, mentre le aziende di scommesse producono i costi sociali maggiori, in proporzione alla loro importanza nei mercati azionari.

SustainEx fa parte del set di strumenti di analisi ESG (Environmental, Social, corporate Governance) che Schroders sta sviluppando. Tra i vari tool a disposizione figurano anche il “Climate Progress Dashboard” – che monitora l’evoluzione di indicatori chiave (relativi ad azioni di politica, business, tecnologia e industria pesante) per stimare la limitazione dell’aumento di temperatura – e il modello “Carbon Value at Risk” – che valuta i rischi per aziende e portafogli d’investimento posti dall’aumento dei prezzi del carbonio (ovvero dei prezzi per i permessi di emissione).



*Schroders ha analizzato 9.000 aziende e stilato una classifica dei principali mercati azionari globali in base all’impatto complessivo sulla società, attribuendo un valore in dollari ai loro effetti a livello sociale e ambientale. Schroders ha aggregato questa analisi in base al domicilio del mercato azionario o al settore.