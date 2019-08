Energia: passaggio alle rinnovabili, tutto ciò che devono sapere gli investitori

“Le rinnovabili rappresentano solo una parte minoritaria del mix energetico di cui ci avvaliamo al momento, ma crediamo che potrebbero raggiungere il 30-40% del mix totale entro i prossimi 30 anni”. Sono le stime di Mark Lacey, Head of Commodities, Schroders, che riporta in una nota:

“A maggio di quest’anno e per la prima volta dal 1882, il Regno Unito si è astenuto dall’utilizzo del carbone per generare energia per una settimana intera. Le fonti di energia pulite vengono sempre più utilizzate come alternative economicamente vantaggiose e a bassa emissione rispetto a carbone, petrolio e gas”.