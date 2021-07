Enel è l’utility integrata nel sud Ue preferita dai broker

Enel rappresenta l’utility verticalmente integrata nel Sud Europa preferita dai broker. Infatti circa il 76% della nuova capacità proveniente da fonti rinnovabili nei prossimi anni riguarderà i mercati chiave del gruppo guidato dall’ad Francesco Starace (Italia, Iberia, Nord e Sud America), “rafforzando così l’integrazione verticale”.

A dirlo gli analisti di Barclays che in attesa dei conti del primo semestre 2021 che verranno rilasciati giovedì 29 luglio dopo la chiusura dei mercati, confermano il rating Overweight e il target price di 10 euro sul titolo.

La view di Barclays su Enel

Per quanto riguarda i numeri di bilancio, gli analisti della banca inglese in particolare prevedono un Ebitda del primo semestre di 8,304 miliardi di euro, un calo del 6% anno su anno. Le attese sul mercato italiano sono di stabilità (4,068 miliardi l’Ebita) con un leggero calo (5%) delle reti. Gli analisti della banca inglese inoltre stimano un utile netto del primo semestre 2021 in aumento del 19% anno su anno a 2,316 miliardi di euro, pur ipotizzando un’aliquota fiscale più elevata, pari al 32%.

Il broker prevedono un Ebit del primo semestre per 5,131 miliardi di euro, in aumento del 13% ipotizzando un calo del 25% degli ammortamenti e degli accantonamenti.

Nel corso di un’intervista a Il Corriere, Francesco Starace, amministratore delegato di Enel dal 2014, si sofferma sulle opportunità correlate a un modello libero da combustibili fossili e sul Pnrr italiano.