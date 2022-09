Elite Model Look 2022: i vincitori

Tra i 30 finalisti, provenienti da tutto il mondo, sono stati proclamati vincitori una ragazza e un ragazzo: Majda dal Sud Sudan e Sergi dalla Spagna

A cura di Redazione Wall Street Italia

Elite World Group, il network leader di agenzie di model management, è lieto di rivelare i vincitori della 39° edizione di Elite Model Look. Tra i 30 finalisti, provenienti da tutto il mondo, sono stati proclamati vincitori assoluti una ragazza e un ragazzo: Majda dal Sud Sudan e Sergi dalla Spagna.

Fra le passioni della giovane Majda c’è anche quella per la danza e per il canto, uno dei suoi brani preferiti è I Was Here di Beyonce, mentre Sergi, con una madre cinese e padre spagnolo, ha un grande interesse per il cinema.

Questa attesissima World Final ha segnato non solo il ritorno della finale mondiale nella capitale della Repubblica Ceca, dopo l’edizione del 2007, ma anche il ritorno all’evento in presenza, dopo due anni di edizioni completamente digital a causa dell’emergenza Covid.

Provenienti da 22 Paesi, i 30 finalisti (20 ragazze e 10 ragazzi), selezionati tra migliaia di candidati di oltre 100 nazionalità diverse, sono arrivati a Praga il 25 agosto per partecipare a un model bootcamp della durata di cinque giorni ospitato all’hotel Andaz – partner ufficiale della Elite Model Look World Final 2022 – guidati da coach di altissimo livello: model manager, make up artist, hair stylist, fashion photographer, stylist, insegnanti di portamento. Una squadra di mentori e professionisti internazionali che hanno insegnato ai ragazzi a esprimere la propria personalità davanti a un obiettivo, a sentirsi sicuri su una passerella, a comprendere quanto è importante la disciplina.

Questo è un momento fondamentale per scoprire le caratteristiche di ogni partecipante: oltre alla personalità, sono presi in considerazione anche lo stile, il carisma e il movimento del concorrente in passerella e davanti alla macchina fotografica.

Il bootcamp – guidato dagli ambassador Michaela Kocianova e Ruben Rua, che hanno entrambi iniziato la loro carriera proprio grazie ad Elite Model Look – si è concluso il 30 agosto con una serata ospitata nello storico Castello di Praga, dove una giuria composta dai più importanti model manager di Elite ha selezionato i due vincitori che entreranno a far parte del network globale di Elite Model Management.

Questa finale mondiale è il 39° evento nella lunga storia del concorso, che vanta un’eredità di scouting di top model iconiche come Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio, Lara Stone e Gisele Bündchen.