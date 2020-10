Elezioni Usa, tre scenari possibili. Gli effetti su Wall Street, secondo UBS

Mancano pochi giorni alla fine della campagna elettorale per l‘elezione del Presidente Usa. L’ultimo giorno a disposizione dell’elettorato americano per scegliere il prossimo inquilino della Casa Bianca è fissato per il 3 novembre. Solo allora si saprà chi tra i due candidati, tra l’attuale presidente, il repubblicano Donald Trimp, e il suo sfidante, il democratico Joe Biden uscirà vincitore da una campagna elettorale condotta nel pieno dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

A oggi hanno espresso la loro preferenza circa 61 milioni di americani, di cui oltre 40 milioni per posta. Si tratta di un record assoluto che polverizza anche i numeri del 2016.

Ad oggi gli ultimi sondaggi di RealClearPolitics, il candidato democratico ha dalla sua il 50,8% delle preferenze contro il 42,8% del suo sfidante. Un distacco di 8 punti totali, che dovrebbe garantire una vittoria di Biden. Ma fino all’ultimo restano aperti tutti gli scenari.

UBS scommette su una Blue Wave

Gli analisti di UBS Global Wealth Management stimano una possibile Blue Wave dove i Democratici vincono sia la Casa Bianca che le due Camere del Congresso al 55%, mentre la possibilità di uno Status quo sembra essere meno probabile di quanto lo fosse solo 4 settimane fa, ma resta comunque il secondo scenario possibile (al 28%).

Al contrario la probabilità di una vittoria di Biden con un Senato repubblicano rimane difficile (15%), anche se questa ipotesi risulta marginalmente più alta di quanto non lo fosse un mese fa. L’idea di una possibile Red Wave, invece, è praticamente del tutto sparita, la probabilità infatti risulta essere solo al 2%. Nonostante una Blue Wave sia in questo momento lo scenario più probabile nonché quello che offre più certezza a livello politico, secondo gli esperti della banca elvetica questo non rimuove del tutto la possibilità di una impasse in Senato.

“Le elezioni hanno conseguenze, ma la sconfitta della pandemia e la conseguente ripresa economica continueranno a essere uno dei principali driver di mercato in qualsiasi risultato elettorale, il che fa ben sperare per il mercato azionario nel tempo. Detto questo, un risultato dell’onda blu o dello status quo sarebbe probabilmente modestamente migliore per le azioni perché porterebbe a un sostegno fiscale più ampio rispetto alla vittoria di Biden con un Congresso diviso” si legge in un report di UBS.

Tre scenari per l’azionario Usa