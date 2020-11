Elezioni Usa al cardiopalma: testa a testa Trump-Biden

Come nelle previsioni, il giorno dopo le elezioni americane, tra i due sfidanti alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden, non c’è un vincitore.

Si materializzano i timori della vigilia, ovvero quello di ritrovarsi in una situazione di stallo come successo nel 2000. Tutto dipenderà da un pugno di Stati chiave, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e North Carolina, che in totale assegnano 61 grandi elettori e dove, secondo le proiezioni dei principali media, Donald Trump è attualmente in vantaggio.

Non solo. Il risultato finale dipenderà dallo spoglio di oltre 100 milioni di voti anticipati che non verranno conteggiati tutti subito.

Quello che appare certo, in un primo bilancio di questa notte elettorale, è che l’onda blu per ora non c’è stata. Finora, Trump e Biden hanno conquistato tutti gli Stati ‘sicuri’ e gli unici Stati in bilico sono stati assegnati dopo le 6 (italiane), con Florida, Iowa e Ohio vinti dal presidente; dopo le 7, anche il Texas, recentemente diventato uno Stato in bilico, è stato assegnato a Trump.

In North Carolina e Georgia è in vantaggio Trump; Biden, invece, è in testa in Arizona, che sarebbe il primo Stato a passare da un partito all’altro rispetto a quattro anni fa.

L’incertezza riguarda anche il Congresso: si fa verso la conferma di una maggioranza democratica alla Camera, mentre per il Senato appaiono favoriti i repubblicani.

Poco dopo l’assegnazione della Florida a Trump, Biden ha rilasciato una breve dichiarazione e si è detto “ottimista” e convinto di conquistare la presidenza. “Sapevamo che sarebbe stata lunga, ma stiamo andando bene” ha detto in Delaware. “Vincerò queste elezioni”. Trump, su Twitter, ha risposto: “Siamo molto avanti, ma cercano di rubare le elezioni. Non lasceremo che accada. Non si può votare dopo la chiusura dei seggi!”.

Futures in calo su incertezza risultato

Si muovono intanto in territorio negativo i future nell’after-hours a Wall Street, dove non è mancata la volatilità nelle ore successive alla chiusura dei mercati. Accantonata velocemente la speranza di avere un vincitore chiaro alle presidenziali statunitensi, gli investitori hanno puntato sul sicuro, ovvero sui titoli tecnologici e sui bond, il cui rendimento è calato rispetto ai recenti rialzi.

“C’era la convinzione che ci sarebbe stata una ‘ondata blu’ (democratica), ma ora assistiamo ad altro” ha commentato Thomas di Galoma di Seaport Global Securities, parlando alla Cnbc.

I futures S&P 500 scambiano in ribasso dello 0,8%. Male anche quelli sul Dow Jones Industrial Average, che scambiano a 348 punti in meno, o – 1,3%. I futures Nasdaq 100 sono stati scambiati in rialzo dello 0,7%.