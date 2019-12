Elezioni Regno Unito domani, ultimo sondaggio vede i conservatori in testa

Le elezioni generali nel Regno Unito, previste domani, giovedì 12 dicembre, vedono ancora il partito Conservatore di Boris Johnson in testa ai sondaggi. Lo rivela l’ultima fotografia scattata dal YouGov, pubblicata nella notte di martedì. Il partito che dovrebbe far convergere il parlamento verso l’accordo di recesso dall’Unione Europea, avrebbe una maggioranza del 43% che si tradurrebbe in termini di seggi in un margine di 28 voti.

Vale a dire 339 seggi complessivi, contro i 231 per i laburisti, i 41 dello Snp, i 15 dei liberal democratici. (Gli scenari in caso di vittoria dei conservatori).

In termini di percentuali di consenso, dopo i conservatori al 43%, ci sarebbero i laburisti al 34%, il liberaldemocratici al 12% e il Brexit Party di Nigel Farage al 3%. I risultati in termini di seggi vengono tradotti sulla base di una sistema uninominale secco: il partito che arriva primo nel singolo collegio, conquista il seggio.

Rispetto ai giorni scorsi il margine dei conservatori, che sembrava avviato ad essere fra i più solidi che si fossero registrati negli ultimi anni, si è notevolmente ridotto.

Un aspetto che sta emergendo

Dallo scorso fine settimana il vantaggio conservatore sui laburisti si è ridotto dall’11% al 9%, il che ha anche ridotto le dimensioni stimate della maggioranza di Tory.

Parlamento bloccato: “scenario non da escludere”