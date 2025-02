Elezioni Germania 2025, tutto quello che c’è da sapere

Il prossimo 23 febbraio si terranno in Germania le elezioni generali per la Camera bassa del Parlamento, il Bundestag. Dopo mesi di crisi, la coalizione del cancelliere Olaf Scholz è arrivata al capolinea dopo aver perso il voto di fiducia che di fatto ha messo la parola fine al suo governo travagliato.

Germania al voto: cosa è successo nei mesi scorsi

La coalizione a tre “semafori” composta da Socialdemocratici (SPD), Liberi Democratici (FDP) e Verdi che governa la Germania dal 2021 è crollata a novembre. Il cancelliere socialdemocratico uscente, Olaf Scholz, ha licenziato il suo ministro delle Finanze liberale, Christian Lindner, a causa di un’aspra disputa sul bilancio durata mesi, e ha poi convocato un voto di fiducia in parlamento che ha poi perso.

Chiunque diventi cancelliere oggi in Germania dovrà affrontare un’economia in sofferenza, con un prodotto interno lordo sceso dello 0,2% nel quarto trimestre rispetto al periodo precedente di tre mesi. E così i partiti affilano le armi e si preparano al test delle urne in arrivo fra qualche settimana.

Chi sono i candidati cancellieri

I candidati cancelliere della Germania sono:

Friedrich Merz (CDU/CSU): 66 anni, guida i cristiano-democratici tedeschi dopo aver ottenuto il 95% dei voti dei delegati. Merz cerca un ritorno al conservatorismo dopo la sconfitta del partito alle elezioni del 2021. Una volta messo da parte dalla Merkel, Merz ha trascorso anni nella finanza prima di tornare in politica.

66 anni, guida i cristiano-democratici tedeschi dopo aver ottenuto il 95% dei voti dei delegati. Merz cerca un ritorno al conservatorismo dopo la sconfitta del partito alle elezioni del 2021. Una volta messo da parte dalla Merkel, Merz ha trascorso anni nella finanza prima di tornare in politica. Olaf Scholz (Spd) : il cancelliere uscente a capo del Partito Socialdemocratico intende sostenere le famiglie a basso reddito tagliando l’IVA sui generi alimentari e le imposte per i lavoratori a basso reddito e aumentando il salario minimo. Mira inoltre a contenere l’immigrazione e propone un fondo di investimento per le infrastrutture da 100 miliardi di euro, ma è più cauto sull’Ucraina.

: il cancelliere uscente a capo del Partito Socialdemocratico intende sostenere le famiglie a basso reddito tagliando l’IVA sui generi alimentari e le imposte per i lavoratori a basso reddito e aumentando il salario minimo. Mira inoltre a contenere l’immigrazione e propone un fondo di investimento per le infrastrutture da 100 miliardi di euro, ma è più cauto sull’Ucraina. Alice Weidel (Alternative für Deutschland): la candidata per il partito di estrema destra si oppone all’immigrazione e all’integrazione europea. I sondaggi parlano di un 18-19% di consensi, il che lo rende il secondo partito più forte dopo i cristiano-democratici di centro-destra.

la candidata per il partito di estrema destra si oppone all’immigrazione e all’integrazione europea. I sondaggi parlano di un 18-19% di consensi, il che lo rende il secondo partito più forte dopo i cristiano-democratici di centro-destra. Robert Habeck (Verdi) : il candidato ha annunciato piani per introdurre una “tassa sui miliardari” per aiutare le famiglie più povere a superare la transizione verde. Sono inoltre favorevoli all’aumento del salario minimo e spingono per incentivi che accelerino il passaggio alle energie rinnovabili.

: il candidato ha annunciato piani per introdurre una “tassa sui miliardari” per aiutare le famiglie più povere a superare la transizione verde. Sono inoltre favorevoli all’aumento del salario minimo e spingono per incentivi che accelerino il passaggio alle energie rinnovabili. Sahra Wagenknecht (BSW): la candidata cancelliere ha fondato il partito che porta il suo stesso nome nel gennaio 2024 dopo aver lasciato il Partito della Sinistra. Il BSW mescola politiche economiche di sinistra con posizioni conservatrici sull’immigrazione e una posizione estera favorevole alla Russia. Ha ottenuto un forte sostegno, soprattutto nella Germania orientale, sfidando le dinamiche politiche tradizionali.

la candidata cancelliere ha fondato il partito che porta il suo stesso nome nel gennaio 2024 dopo aver lasciato il Partito della Sinistra. Il BSW mescola politiche economiche di sinistra con posizioni conservatrici sull’immigrazione e una posizione estera favorevole alla Russia. Ha ottenuto un forte sostegno, soprattutto nella Germania orientale, sfidando le dinamiche politiche tradizionali. Christian Lindner (FDP) : il candidato guida il Partito Democratico Libero, un partito liberale e favorevole alle imprese. Come ministro delle Finanze sotto Olaf Scholz, Lindner ha svolto un ruolo chiave nella politica economica fino al suo licenziamento, che ha provocato il crollo del governo di coalizione. L’FDP è ora in calo di consensi e si interroga sulla sua futura influenza nella politica tedesca.

: il candidato guida il Partito Democratico Libero, un partito liberale e favorevole alle imprese. Come ministro delle Finanze sotto Olaf Scholz, Lindner ha svolto un ruolo chiave nella politica economica fino al suo licenziamento, che ha provocato il crollo del governo di coalizione. L’FDP è ora in calo di consensi e si interroga sulla sua futura influenza nella politica tedesca. Heidi Reichinnek and Jan van Aken (Die Linke): i due ex comunisti della Germania Est hanno fondato il partito populista di sinistra con un sostegno concentrato nella Germania orientale.

Come si vota in Germania

In apparenza, il sistema elettorale tedesco è simile a quello della maggior parte degli altri Paesi occidentali, anche se ha le sue peculiarità. Quando i tedeschi si recano ai seggi elettorali – nelle scuole e in altri edifici pubblici – hanno due voti, uno per il candidato che rappresenterà il loro collegio elettorale e il secondo per la lista di stato di un partito, che di solito elenca tra i 10 e i 30 candidati. Il sistema viene spesso definito “rappresentanza proporzionale personalizzata”.

Il primo voto, per un candidato diretto nella rispettiva circoscrizione elettorale, determina la metà della composizione totale del parlamento, assicurando che ogni circoscrizione sia rappresentata. Il secondo voto determina la forza dei partiti nella Camera bassa del Parlamento, il Bundestag, e quindi determina quanti candidati di quella lista statale otterranno seggi nel Bundestag.

Dal 2025, il numero di seggi in Parlamento è limitato a 630 seggi. Nel 2024 è stata introdotta una riforma del sistema elettorale, che ha eliminato le disposizioni che facevano lievitare il numero di legislatori al ridursi delle dimensioni dei partiti. Questa riforma è stata parzialmente annullata dalla Corte Suprema.

Chi vota in Germania

Circa 61 milioni degli 83 milioni di abitanti della Germania hanno diritto al voto. Si tratta di cittadini tedeschi di età superiore ai 18 anni. Se hanno vissuto nel Paese per almeno tre mesi consecutivi negli ultimi 25 anni, i cittadini tedeschi che vivono all’estero possono votare per posta. Il diritto di voto può essere revocato da un tribunale per le persone che hanno commesso alcuni reati politici – come lo spionaggio e la divulgazione di segreti di Stato – ma in nessun caso nel caso di reati come l’omicidio, l’omicidio colposo e gravi abusi sessuali su minori.

Poco più della metà degli elettori in Germania sono donne, quasi il 40% ha più di 60 anni e il 14% ha meno di 30 anni. L’affluenza alle urne è tendenzialmente alta in Germania. Nelle ultime due elezioni generali è stata di poco superiore al 76%.

Come viene eletto il cancelliere

Se un partito ottiene il 50% dei voti, avrebbe effettivamente dei rappresentanti per far passare il proprio programma. Ma è improbabile che ciò accada. Per questo motivo, in Germania i partiti di solito devono allearsi con uno o più partiti per costruire una coalizione con abbastanza voti da controllare il Bundestag.

Tradizionalmente, il candidato del partito che ottiene il maggior numero di voti diventa cancelliere e il candidato principale del partner minore della coalizione viene spesso scelto per diventare ministro degli Esteri. Il cancelliere presenta i nomi dei ministri e i loro portafogli al presidente, che nomina i membri del governo.

Qualsiasi cittadino tedesco che abbia almeno 18 anni può diventare cancelliere. Non è necessario avere un seggio nel Bundestag, ma deve raccogliere la maggioranza dei voti dei legislatori.

La Legge fondamentale, la Costituzione tedesca, stabilisce che la prima sessione del nuovo Bundestag deve svolgersi entro 30 giorni dall’elezione.

Il presidente propone ufficialmente il candidato cancelliere che deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti (50+1). Se il candidato non riesce a raggiungere questo obiettivo, i membri del Bundestag possono scegliere un altro candidato e metterlo ai voti entro quindici giorni. Anche in questo caso è richiesta la maggioranza assoluta.

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta al secondo turno di votazione, si tiene immediatamente un ultimo scrutinio. Chi riceve il maggior numero di voti in questo turno viene eletto.