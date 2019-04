Elezioni europee: tutte le liste dei candidati italiani

Sono 76 i seggi italiani al Parlamento europeo per cui è ufficialmente partita la corsa. Ecco nel dettaglio le liste e i simboli. Il Ppe è presente in Italia con FI, Popolo della Famiglia-Alternativa Popolare e Popolari per l’Italia e il capolista di FI sarà il Presidente uscente dell’Europarlamento Antonio Tajani. Con Fratelli d’Italia corrono i Conservatori e Riformisti europei e Giorgia Meloni sarà capolista in tutte le circoscrizioni.

Il Pse è rappresentato in Italia dal Pd con capilista Giuliano Pisapia, Carlo Calenda, Simona Bonafè, Franco Roberti e Caterina Chinnici. L’Alde corre in Italia con +Europa che vede capolista nel centro Emma bonino, nel nordovest Benedetto della Vedova, Federico Pizzarotti nel nordest, Raimondo Pasquino nel sud. In ‘Europa verde’ i Verdi italiani con tutte donne capilista: Elena Grandi (nordovest), Silvia Zamboni (nordest), Annalisa Corrado (centro), Eliana Baldo (sud), Nadia Spallitta (isole).

Il Movimento Cinque Stelle entra in Europa della Libertà e della Democrazia diretta e presenta una rosa di donne: Angela Danzì (nordovest), Sabrina Pignedoli (nordest), Daniela Rondinelli (centro), Maria Chiara Gemma (sud) e Alessandra Todde (isole), mentre il vicepresidente dell’Europarlamento Fabio Massimo Castaldo sarà candidato nel centro Italia, insieme al sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Matteo Salvini capolista in tutte le circoscrizioni con Europa delle Nazioni e della Libertà.

Tra gli altri si segnalano il Partito comunista di Marco Rizzo (collegato con il Kke greco), Il Popolo della Famiglia-Alternativa Popolare (Ppe), Popolari per l’Italia (Ppe), Casapound (Aemn con Bela Kovacs di Jobbik), Forza Nuova (Apf con l’ex Front National Jean Marie Le Pen e Udo Voigt di Ndp