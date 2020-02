Effetto Coronavirus: a Roma il turismo perde il 30% dei ricavi

L’impatto del coronavirus sui mercati si fa sentire e in generale anche sull’economia italiana. Anche quella tricolore non è esente purtroppo e un settore più di altri sta soffrendo per l’allarme creatosi attorno al virus proveniente dalla Cina. Parliamo del settore ricettivo.

La Cina è il settimo tra i paesi al mondo che visitano il belpaese. Basti pensare che nel corso del 2020 ci si aspettava di veder arrivare oltre un milione di passeggeri. Ma la diffusione del virus ha fermato tutto.

A Roma senza turisti cinesi settore perde il 30% del fatturato

Solo a Roma “le disdette delle prenotazioni dei turisti cinesi, a cui si sommano anche quelle dei viaggiatori provenienti paesi del Sudest asiatico e dai paesi adiacenti alla Cina, porteranno perdite significative per il settore ricettivo romano, stimate intorno al 30% del fatturato”. A fare i calcoli è Marco Misischia, presidente di Cna Turismo Roma.