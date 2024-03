Edoardo Ginevra, Condirettore Generale CFO di Banco BPM si raconta ai microfoni di Leopoldo Gasbarro nell’appuntamento di Mercati Che Fare. In onda oggi, a partire dalle ore 15.00 il top manager di Banco BPM analizza con dovizia di particolari quanto sta accadendo al mondo delle banche.

I temi trattati

Trasformazioni digitali, intelligenza artificiale, ma e soprattutto i forti vincoli dettati dalle regolamentazioni europee in tema di Istituti di Credito. Ginevra racconta difficoltà ed opportunità legate ai temi ESG e si sofferma ad evidenziare la ricetta dettata da Banco BPM. La parola d’ordine sembra essere una sola: impresa. È alle piccole e medie imprese del paese che Banco BPM orienta la propria strategia sia nell’immediatezza del presente, sia come riferimento per le prospettive di medio-lungo periodo. Territorio, digitalizzazione ed intelligenza artificiale, ma soprattutto la forte componente dello Human-touch sono i driver su cui consolidare la forte crescita degli ultimi anni e sviluppare quella futura. Appuntamento alle 15.

Segui la diretta

Per chi volesse, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di Mercati Che Fare.