Ecobonus moto e scooter al via da domani: come ottenere lo sconto

Nuovo ecobonus per moto e scooter al via. A partire dalle 10 di domani, 13 gennaio 2022, sarà riaperta la piattaforma sul sito ecobonus.mise.gov.it attraverso la quale i concessionari possono attivare per i clienti gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli ibridi o elettrici.

Lo comunica in una nota il ministero dello Sviluppo economico. Per l’incentivo era stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione fino a un massimo di tre mila euro e 40% per gli acquisti con rottamazione di un vecchio motorino (da Euro 0 a Euro 3) fino a un massimo di quattro mila euro. Lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi, a due, tre o quattro ruote, senza limiti di potenza. Il veicolo può essere acquisito anche in leasing.

Attenzione, non sarà un click day e non sarà necessario affrettarsi nei primi giorni. La procedura, prevede infatti due momenti distinti: la prima fase di apertura dello sportello che parte domani sarà dedicata esclusivamente alla registrazione dei concessionari, che potranno iscriversi e caricare i propri dati identificativi. Solo successivamente, dopo specifica comunicazione, si aprirà la seconda fase e si potrà inserire l’ordine e prenotare l’incentivo. Dalla prenotazione si avranno poi fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.

Come si ottiene l’Ecobonus per moto e scooter

L’acquirente non deve fare nulla. Ad attivare lo sconto sono i rivenditori, che dopo essersi registrati sulla piattaforma del Mise possono prenotare i contributi secondo la disponibilità delle risorse e ricevere una ricevuta di registrazione della prenotazione. Per assicurare procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma sarà presente un contatore di risorse per seguire in tempo reale la disponibilità finanziaria del bonus.