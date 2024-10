“è cultura!”: torna il festival che non finisce mai

Dal 5 al 12 ottobre 2024, torna “È Cultura!”, il festival nazionale che trasforma l’Italia in un palcoscenico di eventi culturali, coinvolgendo banche, fondazioni e istituzioni finanziarie per promuovere l’arte e la cultura. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio del Ministero del Turismo e dell’UNESCO, l’iniziativa si pone come un’opportunità unica per avvicinare il grande pubblico alla ricchezza del patrimonio culturale italiano, attraverso una settimana di mostre, concerti, visite guidate, presentazioni di libri e molto altro.

L’apertura del festival sarà dedicata a Palazzo Altieri, un gioiello del barocco romano situato nel cuore di Roma, dove il pubblico potrà partecipare a visite guidate gratuite per ammirare i preziosi affreschi e conoscere la storia di uno dei più importanti edifici del Seicento.

Un network di eventi diffuso e continuo

Non si tratta solo di una settimana di eventi. “È Cultura!” è un festival che “non finisce mai”, grazie a una piattaforma digitale e interattiva – eculturadavivere.it – che aggiorna costantemente il pubblico su iniziative e appuntamenti culturali che si svolgeranno durante tutto l’anno. Il sito funge da hub multicanale, garantendo accessibilità e partecipazione a un pubblico ampio e diversificato, con contenuti promossi anche sui principali canali social: Instagram, Facebook, LinkedIn e X.

L’impegno di banche e fondazioni per la cultura

Il mondo bancario e finanziario è protagonista di questo festival. Con oltre 100 eventi in 60 città italiane, le banche e le fondazioni di origine bancaria confermano il loro ruolo di promotrici attive della cultura, contribuendo a rendere fruibili e accessibili patrimoni storici e artistici. La loro vicinanza ai territori e il legame con famiglie e imprese rappresentano un volano per la crescita socio-culturale del Paese. Il festival “È Cultura!” è un esempio straordinario di come le istituzioni finanziarie possano essere attori chiave nello sviluppo e nella promozione di progetti culturali su scala nazionale.

Eventi speciali a Palazzo Altieri

Oltre alle visite guidate, Palazzo Altieri ospiterà una serie di eventi esclusivi durante la settimana del festival. Tra questi, la presentazione di un volume dedicato a Carlo Maratti il 7 ottobre e un concerto organizzato da Mediocredito centrale e BdM in collaborazione con l’Accademia Chigiana l’8 ottobre. Inoltre, l’11 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze, si terrà l’iniziativa “Dalla parte dei bambini” a sostegno degli orfani delle vittime di violenza domestica.

Un festival inclusivo e intergenerazionale

“È Cultura!” non è solo un festival per appassionati d’arte, ma una piattaforma aperta a tutti: giovani, famiglie e anziani. Grazie alla varietà di eventi, il festival si pone come un’opportunità intergenerazionale per vivere la cultura in modo inclusivo e partecipato. La cultura ha tante facce, anche la tua – è questo il messaggio della campagna di comunicazione che, con una serie di ritratti in bianco e nero, cattura le reazioni del pubblico mentre si immerge nelle varie forme d’arte.

Il festival si conferma come un’importante occasione per riscoprire il valore della cultura e per promuoverne la diffusione capillare in tutto il Paese, rendendola accessibile a un pubblico sempre più vasto. Un invito a partecipare e vivere un’esperienza unica, dove la bellezza del passato si intreccia con le iniziative del presente.

Per essere aggiornato e per maggiori informazioni su tutti gli eventi, visita il sito: https://eculturadavivere.it/eventi/palinsesto/eventi-2024