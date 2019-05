Dubai in crisi, prezzi case giù: ecco che arriva Buffett

Warren Buffett arriva in Medio Oriente. La Berkshire Hathaway, holding di proprietà dell’anziano e navigato investitore miliardaria, ha annunciato l’espansione delle sue operazioni di intermediazione sui mercati mediorientali un ufficio a Dubai e un secondo ufficio, entro un anno, ad Abu Dhabi.

Si chiamerà Berkshire Hathaway HomeServices Gulf Properties la filiale mediorientale e sarà guidata dal presidente Ihsan Husein Al Marzouqi e dall’amministratore delegato Phil Sheridan, con una squadra di 30 consulenti e personale di supporto.

“Dubai è stata una priorità assoluta per l’espansione globale della nostra rete in quanto rappresenta l’innovazione tra i leader mondiali ed è un importante centro globale per il commercio, la logistica, il turismo e la finanza”.