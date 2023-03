Dove comprano casa i miliardari? Ecco le loro città preferite

Secondo “The Wealth Report” di Knight Frank, l’agenzia immobiliare di lusso britannica, i prezzi delle case di lusso a Dubai sono cresciuti del 44,2% nel 2022, confermando il suo status di hub globale per i miliardari, o ultra-high-net-worth individuals (UHNWI). A seguire ci sono Aspen in Colorado (Usa), con un aumento del 27,6%, Riad in Arabia Saudita, con una crescita del 25%, Tokyo (22,8%) e Miami (21,6%).

Il Prime International Residential Index (PIRI 100) di Knight Frank analizza l’andamento dei prezzi delle case di lusso in 100 città, dalle località costiere a quelle sciistiche. L’85% dei mercati monitorati ha registrato una crescita dei prezzi positiva o stabile nel 2022, con le Americhe al primo posto con un aumento del 7%, seguite dall’Europa, il Medio Oriente e l’Africa al 6,5% e dall’Asia-Pacifico al -0,4%.

Le località di villeggiatura hanno ottenuto i risultati migliori, in particolare quelle sul mare o in campagna nei paesi dal clima più mite, registrando una crescita media dei prezzi dell’8,4%, leggermente superiore a quello delle mete sciistiche che hanno visto un aumento medio dell’8,3%, superando il record del 2021. Tuttavia, nei mercati chiave delle città, la crescita dei prezzi è stata più debole, con un aumento medio del 4,2%.

In Italia, la Sardegna si è posizionata al 12° posto nella classifica del PIRI 100, con una crescita del 12% dei prezzi degli immobili di lusso. Lucca e il Lago di Como si sono posizionati al 26° posto, con un aumento dell’8%, seguiti da Firenze al 40° posto (6%), Roma al 48° (5%), Venezia al 56° (4%) e Milano al 68% (2,5%).

In generale, il mercato immobiliare di lusso ha visto una crescita positiva, anche se la pandemia ha avuto un impatto sulle vendite e sui prezzi delle case di lusso in alcune città, come New York e Londra. Tuttavia, il settore sembra essere in ripresa, con l’interesse dei miliardari che continua ad aumentare. Knight Frank rileva che il mercato immobiliare di lusso ha dimostrato di essere una classe di attività stabile e redditizia, in grado di resistere alle turbolenze economiche globali.

In conclusione, il settore immobiliare di lusso continua a essere un importante punto di riferimento per gli investitori in tutto il mondo, con Dubai al primo posto nella classifica delle città più redditizie per gli investimenti immobiliari di lusso.