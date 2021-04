Dopo la Brexit, Londra sogna il Britcoin

La Gran Bretagna sogna una sua criptovaluta e così dopo la Brexit, inizia a pensare al Britcoin. Questo il nome indicato dal ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak in un tweet, dopo che nel corso di una conferenza aveva spiegato i primi passi del progetto.

“Stiamo avviando una taskforce tra il Tesoro e la Bank of England per coordinare lavori esplorativi in merito a una possibile ‘central bank digital currency (Cbdc)'”, ha detto Sunak. Comunque, la Boe ha precisato che una versione digitale della sterlina non sostituirà il contante.