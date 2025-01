Donald Trump: quanto guadagna il presidente degli Stati Uniti

Donald Trump è il 47esimo presidente degli Stati Uniti d’America, al suo secondo mandato, già famoso imprenditore nel settore immobiliare a New York con un patrimonio stellare. E ora come inquilino della Casa Bianca quanto guadagna?

Nel 2023 il patrimonio del tycoon è arrivato a toccare i 2,5 miliardi di dollari, fino all’ultima stima di ben 6,7 miliardi di dollari, come riferito da Forbes.

Donald Trump: quanto guadagna il 47esimo Presidente degli USA

Il presidente degli Stati Uniti riceve uno stipendio di 400.000 dollari all’anno, secondo la legge degli Stati Uniti e viene pagato a intervalli mensili. Oltre a questa cifra, Trump riceverà un “rimborso spese di 50.000 dollari per contribuire a coprire le spese relative o derivanti dall’esercizio delle sue funzioni ufficiali”, secondo la legge americana. Inoltre il presidente “avrà diritto anche all’uso dei mobili e degli altri effetti appartenenti agli Stati Uniti e conservati nella Residenza Esecutiva alla Casa Bianca” durante il suo mandato.

Fondi sono previsti anche per viaggi e intrattenimenti, che ammontano rispettivamente a 100.000 e 19.000 dollari, secondo la CBS News. Durante la sua ultima amministrazione, Trump ha dato il denaro ricevuto come compenso presidenziale a una serie di agenzie governative.

Quanto guadagnano gli stretti collaboratori di Trump

E la sua squadra? Secondo la National Taxpayers Union Foundation (NTUF), il vicepresidente J.D. Vance può contare su 235.100 dollari annui come vicepresidente. In un documento pubblicato dall’Office of Personnel Management si legge che una misura contenuta nell’American Relief Act 2025 “continua il congelamento dei tassi di retribuzione pagabili per il Vicepresidente e alcuni alti funzionari politici fino al 14 marzo 2025”. L’eventuale proroga sarà decisa da “una futura azione del Congresso”.

Lo stipendio ufficiale del Vicepresidente a gennaio era di 289.400 dollari, ma a causa del congelamento non percepirà l’intero stipendio.

Anche le persone scelte da Trump come membri del gabinetto sono pronte a ricevere un compenso superiore ai 200.000 dollari, se confermate, secondo le informazioni fornite dall’Office of Personnel Management.

Anche i leader del ramo legislativo degli Stati Uniti, tra cui lo speaker della Camera, il presidente pro tempore, i leader della maggioranza e della minoranza, ricevono compensi considerevoli. Secondo il NTUF, lo speaker del Parlamento, che supervisiona la Camera, percepisce ogni anno 223.500 dollari. La retribuzione annuale dei leader della maggioranza e della minoranza sia alla Camera che al Senato è di 193.400 dollari, secondo un rapporto del Congressional Research Service. Lo stesso vale per il presidente pro tempore del Senato.

A quanto ammonta il patrimonio di Trump

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Donald Trump al 21 gennaio 2025 ammonta 6,7 miliardi di dollari. L’indice Bloomberg Billionaires riporta una valutazione leggermente più alta, stimando il patrimonio netto di Trump a 7,16 miliardi di dollari sempre al 21 gennaio 2025.

Da quando Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti, il suo patrimonio netto in realtà ha subito continue oscillazioni, per lo più a suo favore. Secondo Forbes, il 13 gennaio il patrimonio netto del tycoon è aumentato di oltre 865 milioni di dollari, dopo che Trump Media ha registrato la giornata di trading più forte degli ultimi due mesi e ora il patrimonio netto di Donald Trump ammonta ora a 6,7 miliardi di dollari.

Da dove deriva la fortuna di Trump? La maggior parte del patrimonio netto del Presidente proviene dalla Trump Media & Technology Group Corp, la società madre del suo social network, Truth Social. Trump ha una partecipazione di circa il 57% nella società, per un totale di 114,75 milioni di azioni. Ma oltre ai miliardi in azioni di Trump Media, la seconda fetta del patrimonio netto di Trump proviene dal settore immobiliare, che comprende edifici residenziali, club e resort. Tra questi, la sua partecipazione di 500 milioni di dollari nel “1290 Avenue of the Americas”, un edificio per uffici a New York, e il Trump National Doral Miami Golf Resort del valore di 300 milioni di dollari. Possiede inoltre una quota del 30% in un complesso di tre edifici al 555 di California Street e 17 condomini nella sua proprietà di Trump Park Avenue. Tra le altre proprietà di Trump ci sono la Trump Tower, del valore di circa 1,7 miliardi di dollari, il Trump International Hotel di Las Vegas, del valore di circa 135 milioni di dollari, e quattro case in Florida del valore di circa 95 milioni di dollari.