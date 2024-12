Donald Trump manterrà Jerome Powell come capo della Federal Reserve

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell starà al suo posto. In un’intervista andata in onda lo scorso fine settimana, il Presidente eletto Trump ha dichiarato di non avere intenzione di rimuovere il governatore della banca centrale statunitense dal suo incarico prima della conclusione del suo mandato.

Trump non silurerà Powell

Durante un’apparizione a “Meet the Press” di NBC News, il conduttore Kristen Welker ha chiesto a Donald Trump se intendesse licenziare Powell, che ha criticato durante il suo primo mandato per non aver abbassato i tassi di interesse.

“No, non credo”, ha risposto Trump. “Non lo vedo. Ma non credo – credo che se glielo dicessi io, lo farebbe. Ma se glielo chiedessi, probabilmente non lo farebbe. Ma se glielo dicessi, lo farebbe”.

Welker ha chiesto al presidente eletto se non ha in programma di farlo in questo momento, e Trump ha risposto: “No, non ce l’ho”.

Trump-Powell: Trump ha criticato Powell e la Fed durante il suo primo mandato alla Casa Bianca, quando ha minacciato di licenziarlo e lo ha definito una “testa di legno”. Il tycoon ha rinnovato le critiche a Powell anche durante la sua campagna presidenziale di quest’anno.

“Penso che sia un politico. Penso che farà qualcosa che probabilmente aiuterà i Democratici, credo, se abbasserà i tassi di interesse”, ha detto Trump in un’intervista di febbraio a ‘Mornings with Maria’ di FOX Business Network. Ha poi aggiunto che non avrebbe riconfermato Powell nel ruolo: “Ha sbagliato [sull’inflazione], ha sbagliato… Avrei un paio di scelte. Non posso dirvelo ora”.

A giugno, Trump aveva dichiarato in un’intervista che non avrebbe licenziato Powell se avesse vinto le elezioni del 2024, permettendogli di portare a termine il suo mandato.

“Glielo lascerei finire, soprattutto se pensassi che sta facendo la cosa giusta”, ha dichiarato Trump a Bloomberg News.

Cosa ha dichiarato Powell

Powell è apparso in una conferenza stampa a novembre dopo il taglio di 25 punti base dei tassi di interesse della Fed sulla scia delle elezioni, e gli è stato chiesto se si sarebbe dimesso se Trump gli avesse chiesto di dimettersi. “No”, ha risposto Powell. A una domanda successiva, che chiedeva se pensasse che gli sarebbe stato richiesto di dimettersi in risposta a una simile richiesta, Powell ha risposto nuovamente con un succinto “No”.

A Powell è stato anche chiesto se ritiene che il Presidente abbia il potere di licenziarlo o degradarlo e se la Fed abbia determinato la legalità della retrocessione di altri governatori della Fed in posizioni di leadership. “Non è consentito dalla legge”, ha risposto Powell.

Chi sono i membri del Federal Reserve Board e come vengono selezionati

Il mandato di Powell come presidente della Federal Reserve termina nel maggio 2026, mentre la sua posizione nel Consiglio dei governatori della Fed continua fino al 2028. I membri del Consiglio dei Governatori della Fed sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti e confermati dal Senato degli Stati Uniti. Per legge, le nomine devono garantire “un’equa rappresentanza degli interessi finanziari, agricoli, industriali e commerciali e delle divisioni geografiche del Paese” e nessun Governatore può provenire dallo stesso Distretto della Federal Reserve.

Il mandato completo di un Governatore è di 14 anni; le nomine sono scaglionate in modo che un mandato scada il 31 gennaio di ogni anno pari. Un Governatore che ha svolto un intero mandato non può essere riconfermato, ma un Governatore che è stato nominato per completare il saldo di un mandato non ancora scaduto può essere riconfermato per un intero mandato di 14 anni.

Una volta nominati, i governatori non possono essere rimossi dall’incarico per le loro opinioni politiche. I lunghi mandati e le nomine scaglionate hanno lo scopo di contribuire all’isolamento del Consiglio – e del Federal Reserve System nel suo complesso – dalle pressioni politiche quotidiane a cui potrebbe essere soggetto.

Oltre a ricoprire il ruolo di membri del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e il Vicepresidente per la Vigilanza del Consiglio hanno un mandato di quattro anni e possono essere riconfermati in tali ruoli fino alla scadenza del loro mandato di Governatori. Il Presidente funge da portavoce e rappresentante pubblico del Consiglio e da responsabile del personale del Consiglio. Il Presidente presiede inoltre le riunioni del Consiglio.