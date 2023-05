Dividendi: le società del Ftse Mib che staccano la cedola oggi

Lo stacco cedole di molte blue chip milanesi pesa oggi sulla performance di Piazza Affari, con il Ftse Mib in flessione dell’1% in area 27.250 punti. Sono infatti ben 19 i titoli del principale indice milanese che oggi staccano i dividendi, per un impatto sull’indice dell’1,27%. Nel complesso, contando anche le società al di fuori del Ftse Mib, gli stacchi delle cedole interessano oggi 61 azioni.

Le società del Ftse Mib che staccano i dividendi

Ecco nel dettaglio l’elenco delle società del Ftse Mib interessate quest’oggi dallo stacco della cedola:

A2a: 0,0904 euro

0,0904 euro Amplifon: 0,29 euro

0,29 euro Azimut: 1,3 euro

1,3 euro Bper: 0,12 euro

0,12 euro Banca Generali : 1 euro (prima tranche, la seconda da 0,65 è prevista a febbraio 2024)

: 1 euro (prima tranche, la seconda da 0,65 è prevista a febbraio 2024) Diasorin: 1,1 euro

1,1 euro Eni: 0,22 euro (terza tranche del dividendo complessivo di 0,88 euro)

0,22 euro (terza tranche del dividendo complessivo di 0,88 euro) Erg: 1 euro

1 euro Finecobank: 0,49 euro

0,49 euro Generali Assicurazioni: 1,16 euro

1,16 euro Interpump Group: 0,3 euro

0,3 euro Intesa Sanpaolo: 0,0901 euro (saldo, dopo acconto di 0,0738 euro staccato a novembre 2022)

0,0901 euro (saldo, dopo acconto di 0,0738 euro staccato a novembre 2022) Inwit: 0,3467 euro

0,3467 euro Italgas: 0,317 euro

0,317 euro Leonardo: 0,14 euro

0,14 euro Moncler: 1,12 euro

1,12 euro Recordati Ord: 0,6 euro (saldo, dopo acconto di 0,55 euro staccato a novembre 22)

0,6 euro (saldo, dopo acconto di 0,55 euro staccato a novembre 22) Tenaris: 0,34 dollari (saldo, dopo acconto di 0,17 euro staccato a novembre 22)

0,34 dollari (saldo, dopo acconto di 0,17 euro staccato a novembre 22) Unipol: 0,37 euro

I dividendi più generosi

Di seguito vengono riportati i dividend yield delle società del Ftse Mib che staccano oggi la cedola. Tra i titoli che riportano i dividendi più alti (fonte Bloomberg), rispetto al prezzo di chiusura dell’ultima seduta (19 maggio), spiccano Unipol (7,17%), Enel (6,66%) e Intesa (6,65%). In coda Interpump (0,55%), Amplifon (0,85%) e Diasorin (1,07%).