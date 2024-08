Diamante record da 2.500 carati scoperto in Botswana

Un diamante eccezionale di 2.492 carati, che occupa quasi tutto il palmo di una mano, è stato recentemente scoperto in una miniera del Botswana, il principale produttore africano di diamanti. L’annuncio è stato fatto dalla Lucara Diamond Corp., una società mineraria canadese che gestisce la miniera di Karowe, situata nel nord-est del Botswana, a circa 430 chilometri dalla capitale Gaborone.

Diamante record trovato in Botswana

Questo diamante straordinario è uno dei più grandi mai trovati e, con i suoi 2.492 carati, si avvicina al leggendario diamante Cullinan da 3.016,75 carati, scoperto in Sudafrica nel 1905. Nonostante l’entusiasmo per la scoperta, la Lucara Diamond Corp. non ha ancora rivelato il valore della pietra né ha fornito dettagli sulla sua qualità.

L’amministratore delegato e presidente della Lucara, William Lamb, ha espresso però grande soddisfazione per il recupero del diamante, definendolo “uno dei più grandi diamanti grezzi mai portati alla luce”. La scoperta è stata resa possibile grazie alla tecnologia a raggi X Mega Diamond Recovery utilizzata dall’azienda, che ha permesso di individuare questa gemma eccezionale.

Questa scoperta rappresenta un evento significativo per l’industria mineraria del Botswana, noto per essere uno dei principali produttori mondiali di diamanti. Il Botswana ha già una storia di scoperte di grandi diamanti, e questo nuovo ritrovamento rafforza ulteriormente la sua posizione di leadership nel settore.

Il diamante, di eccezionale grandezza e purezza, potrebbe entrare nella classifica dei più grandi mai scoperti, suscitando grande interesse sia per il suo valore intrinseco che per il suo potenziale valore storico e culturale. Questi ritrovamenti non solo hanno un impatto economico significativo, ma spesso portano anche alla creazione di opere d’arte straordinarie una volta che i diamanti vengono tagliati e lavorati.

Nel comunicato stampa emesso da Lucara Diamond Corp., viene messo in evidenza come i proventi derivanti dai diamanti apportino “considerevoli benefici socioeconomici” al Botswana. I ricavi ottenuti dalle estrazioni minerarie finanziano “settori essenziali come l’istruzione e la sanità”, oltre a contribuire allo sviluppo delle infrastrutture in questo paese di 2,6 milioni di abitanti.

Prima di questa scoperta, il diamante più grande estratto in Botswana era una pietra da 1.758 carati, denominata Sewelo, anch’essa trovata da Lucara nel 2019. Questo nuovo ritrovamento rappresenta quindi un’importante aggiunta al patrimonio minerario del paese, e la presentazione di oggi segna un momento di grande orgoglio nazionale.

Oggi pomeriggio si svolgerà a Gaborone una presentazione ufficiale del diamante da 2.492 carati recentemente scoperto nella miniera di Karowe, in Botswana. Durante l’evento, previsto per le ore pomeridiane, il diamante sarà consegnato al presidente Mokgweetsi Masisi.