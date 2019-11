Deutsche Bank, i 20 maggiori rischi per i mercati nel 2020

La disuguaglianza prima ancora della guerra commerciale fra Usa e Cina sarebbe il maggiore rischio per l’economia e i mercati nel 2020, secondo quanto si legge in una nota diffusa ai clienti dal capo economista di Deutsche Bank, Torsten Slok. Contro le ingiustizie sociali, infatti, potrebbero affermarsi ricette di politica economica potenzialmente rischiose per i profitti aziendali:

“La guerra commerciale e l’impeachment sono rischi a breve termine che potrebbero anche essere risolti prima della fine di quest’anno”, ha detto Slok, “mentre la crescente disuguaglianza è uno sviluppo a più lungo termine che potrebbe essere affrontato politicamente ad un certo punto in futuro”.

L’ascesa politica di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, due fra i più forti candidati alle primarie del partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali, testimonia con chiarezza il crescente peso politico del problema-disuguaglianza. E’ opinione abbastanza diffusa fra gli analisti che l’arrivo alla Casa Bianca di un candidato dell’ala sinistra dei democratici implicherebbe una correzione sui mercati.

Naturalmente, la guerra commerciale resta nella parte alta della classifica sui 20 maggiori rischi per i mercati. Secondo Deutsche Bank sono in generale politiche pubbliche a dare “input importanti sulle decisioni d’investimento” con la “possibilità che l’ambiente per la spesa dei consumatori e la spesa in conto capitale possa cambiare in funzione delle politiche che potrebbero o meno essere attuate nei prossimi anni”, ha concluso Slok. Ecco la lista completa dei 20 rischi da monitorare per il prossimo anno.