Deutsche Bank lancia nuove obbligazioni callable a tasso fisso, durata massima 12 anni

Un nuovo ETF per puntare sulla solidità delle aziende americane: Invesco presenta l’S&P 500 Quality UCITS ETF, primo fondo europeo a replicare l’indice S&P 500 Quality. Il prodotto seleziona i 100 titoli con i punteggi più elevati in termini di ritorno sul capitale proprio, leva finanziaria e redditività. Pensato per offrire difesa e resilienza nei cicli economici complessi, il fondo rappresenta una strategia efficiente per chi cerca esposizione selettiva e di lungo termine sull’azionario USA.