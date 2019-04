Deutsche Bank in trattativa con Ubs per fusione asset management

Mentre proseguono le trattative con Commerzbank per una possibile fusione, Deutsche Bank sarebbe impegnata in un’altra ipotesi di operazione straordinaria.

A rivelarla è il Financial Times, secondo il quale la prima banca tedesca sarebbe in “trattative serie” – che proseguono da due mesi circa – per fondere la propria divisione di asset management con quella della svizzera Ubs.

Dall’operazione nascerebbe un campione europeo dell’asset management: un colosso con circa 1.400 miliardi di euro in gestione e di cui Deutsche Bank manterrebbe una quota di maggioranza seppur ampiamente diluita.

In questo modo, la nuova entità potrebbe competere meglio con rivali americani e globali dell’asset management come Blackrock e Vanguard.

Nessun commento è arrivato dalle due banche.