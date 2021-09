Demografia e Capitale umano: il punto del ministro Giovannini (VIDEO)

La demografia si conferma uno degli elementi più importanti per la ripresa dell’economia italiana. Ne abbiamo parlato con Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In questa parte dell’intervista (l’intervista integrale sarà pubblicata sul sito di Wall Street Italia questo pomeriggio alle ore 16) il ministro Giovannini evidenzia che il ricambio generazionale è importante per dare delle prospettive qualitative e quantitative per chi vuole investire nel nostro paese.

E’ necessario investire nel capitale umano cercando di evitare che i giovani più qualificati vadano a lavorare all’estero alzando ad esempio i salari di ingresso e modificando i percorsi di carriera per trattenere i lavoratori più qualificati e per attrarne di nuovi anche dall’estero.