Deloitte: l’86% delle imprese italiane guarda all’estero per crescere

L’86 per cento delle aziende italiane ed il 78 per cento delle imprese a livello mondiale punta all’espansione internazionale, il 59 per cento allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e il 57 per cento a fusioni e acquisizioni: sono questi alcuni dei driver di crescita per le Pmi, che emergono dallo studio di Deloitte sulle Prospettive globali per le aziende del Mid Market, presentato durante il fine settimana a Capri al Convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria da Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader per l’Italia.

Lo studio ha coinvolto oltre 2500 imprenditori nel mondo di aziende leader nei loro settori di riferimento, di cui 150 italiane.