Defend (Amundi): “I mercati e il valore della consulenza”

Stiamo in entrando in una nuova era per i mercati finanziari. Fattori come invecchiamento demografico, inflazione persistente, politica monetaria restrittiva ed economia stagnante rendono sempre più prezioso il valore della consulenza finanziaria per chi investe. In questa nuova puntata del format di interviste di WSI Smart Talk, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro, approfondiremo lo scenario macroeconomico in esclusiva con Monica Defend, Head of Amundi Investment Institute. L’intervista verrà trasmessa il 20 dicembre a partire dalle 15, per cogliere anche quale potrebbe essere l’evoluzione del contesto nei prossimi mesi. Vediamo tutto nell’analisi.

Lo scenario macro

In particolare, l’invecchiamento demografico è un elemento non più trascurabile anche per il mondo degli investimenti, visto l’impatto economico diretto che genera. La nuova era dei mercati finanziari, inoltre, deve considerare rischi geopolitici crescenti con tutto ciò che questo determina anche sul piano dell’inflazione. Un quadro che vede le banche centrali sempre più orientate a puntare al difficile obiettivo del 2% mantenendo i tassi di interesse su livelli elevati. Uno scenario che porta l’economia ad essere stagnante, imponendo anche scelte forti nella costruzione del portafoglio.

L’intervista all’esperta

Di tutto questo abbiamo parlato con l’esperta di Amundi. E per chi volesse, da qui è possibile seguire la videointervista integrale.