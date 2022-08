Il governo Draghi ha approvato ieri il decreto aiuti bis, che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. “Un altro provvedimento di sostegno per le famiglie, di protezione per quelle più vulnerabili, di aiuti alle imprese, di proporzioni straordinarie“, ha spiegato ieri in conferenza stampa il premier uscente Mario Draghi presentando il nuovo decreto. L’energia assorbe la fetta più ampia delle risorse stanziate (17 miliardi in totale), ma il raggio d’azione del decreto aiuti bis è ampio e va dal lavoro alle pensioni, dalla siccità alla scuola. Ecco tutte le misure previste.

Cosa prevede il decreto aiuti bis