Debutto record per il conto deposito Apple. Ecco perché

Debutto da record per il conto deposito lanciato da Apple. Nell’arco di soli 4 giorni è riuscito a raccogliere qualcosa come 4 miliardi di dollari.

In un momento in cui le banche statunitensi stanno attraversando un periodo contraddistinto da una pesante crisi, i risparmiatori sembrano fidarsi maggiormente della società della mela morsicata, alla quale, nell’arco di una sola giornata, sono stati affidati qualcosa come 400 milioni di dollari. Un’operazione che, almeno per il momento, è partita con il freno a mano tirato: il conto deposito Apple è limitato agli investitori statunitensi, che devono essere in possesso della Apple Card, una carta di credito lanciata qualche anno fa dal colosso dell’high tech.

I motivi del successo

Ad attirare l’attenzione e soprattutto i risparmi è il tasso d’interesse offerto dal conto deposito Apple: il 4,15%, che corrisponde ad uno 0,15% in più rispetto alla media dei tassi che vengono offerti dai conti deposito delle banche tradizionali. Una remunerazione che corrisponde a dieci volte di più rispetto alla media del rendimento dei conti correnti statunitensi, che si aggirano su una media dello 0,37%. Alla fine della prima settimana di lancio, i correntisti erano già 250 mila.

Il conto deposito, per il momento, è disponibile solo e soltanto negli Stati Uniti. È riservato a quanti siano in possesso di una Apple Card e viene offerto in partnership con Goldman Sachs. Solo per fare un confronto, il conto di risparmio ad alto rendimento che Goldman Sachs offre ai propri clienti con il marchio Marcus, offre un rendimento pari al 3,9%.

Goldman Sachs ha sottoscritto un accordo con la società della mela morsicata per attirare nuovi clienti, grazie alla base utenti di colosso dell’high tech: a livello planetario, risultano essere 2 miliardi le persone che sono proprietarie di un iPhone.

Come si apre il conto deposito Apple

Gli utenti per aprire un conto deposito Apple impiegano un minuto soltanto. Il sistema risulta essere strettamente connesso con quello di Apple Pay: per i titolari di un conto di deposito Apple, il cashback che proviene direttamente dalla Apple Card viene dirottato immediatamente sul conto.

Prima che arrivasse questo prodotto, i premi in denaro giornaliero erano depositati direttamente in Apple Cash, una sorta di carta prepagata digitale, che è contenuta all’interno del portafoglio dell’iPhone ed è emessa da Green Dot Bank. Crone Consulting ha stimato che annualmente sono depositati 3,8 miliardi di dollari in Apple Cash dalla Apple Card, fondi che ora si faranno strada nel conto di risparmio.

Peter Mallouk, ceo di Creative Planning, ha spiegato che “la genialità di Apple è stata quella di prendere il complicato e farlo sembrare facile”. La stessa filosofia applicata al suo conto di risparmio. Il conto deposito dovrebbe essere un’opzione molto semplice per i clienti che hanno intenzione di investire il proprio denaro. Un’alternativa più semplice rispetto ai buoni del tesoro, ai certificati di deposito o ai fondi del mercato monetario. Secondo Peter Mallouk questo sarà un big slam, e un sacco di persone si registreranno e sarà un altro enorme centro di profitto per loro.