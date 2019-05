Debito e Pil, in arrivo le stime della Ue sull’Italia

È attesa per oggi la diffusione delle stime della Commissione europea diffonderà le previsioni di primavera e per l’Italia non ci saranno buone notizie. Secondo le prime anticipazioni, alla fine dell’anno, secondo l’esecutivo di Bruxelles il Pil si fermerà allo 0,1% mentre il rapporto tra il deficit nominale e il Pil salirà al 2,5%.

Se i numeri saranno confermati, ci sarà una differenza dello 0,1% con le previsioni del governo. Un scarto non elevato ma sufficiente per chiedere ulteriori correzioni rispetto a quelle già contenute nella legge di Bilancio

A preoccupare Bruxelles è il debito pubblico. Il rapporto con il Pil salirà al 133% e continuerà ad aumentare fino al 135% nel 2020. Nel Def è ribadito l’impegno a fare privatizzazioni per un punto percentuale di Pil, ma sono in pochi a credere che il governo ce la farà.