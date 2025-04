Dazi Usa: entrano i vigore tariffe reciproche, in Cina toccano il 104%. Borse in rosso, crolla Nikkei

Nuovo picco per le tensioni commerciali globali con l’entrata in vigore, oggi 9 aprile, dei cosiddetti “dazi reciproci” imposti dagli Stati Uniti a 60 Paesi. La misura, firmata dal presidente Donald Trump, prevede tariffe doganali sulle esportazioni verso gli USA variabili dall’11% al 50%, ma la Cina è stata colpita con un impressionante 104%, che segna un’escalation nella guerra commerciale tra le due potenze economiche mondiali.

La Cina nel mirino: dazi record al 104%

La decisione di Washington arriva dopo settimane di negoziati falliti con Pechino. La Casa Bianca ha giustificato l’aumento delle tariffe come una risposta diretta alle “politiche commerciali sleali” della Cina.

“Se la Cina non ritira le sue contromisure, continueremo ad agire per proteggere i nostri interessi”, ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca.

La Cina, da parte sua, ha promesso di “lottare fino alla fine”, annunciando ulteriori misure ritorsive contro le importazioni statunitensi.

“La minaccia degli Stati Uniti di inasprire i dazi sulla Cina è un errore su un altro errore”, ha fatto sapere il Ministero del Commercio cinese. “La Cina non lo accetterà mai. Se gli Stati Uniti insistono sulla loro strada, combatteremo fino alla fine”.

Reazioni dei mercati: Borse asiatiche in rosso

L’impatto immediato sui mercati finanziari è stato significativo. L’indice Nikkei giapponese ha perso il 4,86%, mentre il Taiex di Taiwan è crollato del 5,8%. Anche Hong Kong ha registrato un calo dell’1,6%, mentre Shanghai ha mostrato una leggera crescita dello 0,2%, probabilmente grazie a interventi governativi per stabilizzare il mercato. Gli analisti temono che queste misure possano innescare una recessione globale, aggravando le già fragili catene di approvvigionamento internazionali.

Per David Pascucci – Analista dei Mercati per XTB, i mercati esprimono ancora forza al ribasso, complice una volatilità ancora molto elevata con l’Europa che rischia di testare nuovi minimi.

“La possibilità di vedere un test dei minimi con annesso recupero rimane ancora alta. Attenzione quindi a dare per scontato il trend ribassista, la volatilità estrema e la dinamica di lungo dei prezzi é da bear market, un mercato che solitamente alterna forti fasi di ribasso con rimbalzi altrettanto corposi.

Trump a TSMC: “O producete qui, o dazi al 100%”

Parallelamente alla stretta sui partner commerciali, Trump ha intensificato la pressione su Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore indipendente di semiconduttori al mondo, con sede principale presso lo Hsinchu Science Park di Hsinchu (Taiwan).

Ieri, durante un evento del Comitato Nazionale Repubblicano del Congresso, Trump ha dichiarato di aver avvertito TSMC che avrebbe imposto dazi del 100% sui semiconduttori importati se l’azienda non avesse aumentato la produzione negli Stati Uniti. Questo messaggio si inserisce in una strategia più ampia volta a ridurre la dipendenza americana dai chip prodotti in Asia.

TSMC aveva già annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti per costruire nuovi impianti in Arizona, ma sembra che questo non sia sufficiente per soddisfare le richieste della Casa Bianca. “Non possiamo più permetterci di dipendere da forniture estere per tecnologie critiche”, ha affermato Trump, sottolineando l’importanza strategica dell’autosufficienza tecnologica.