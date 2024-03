La scomparsa del famosissimo Daniel Kahneman, il 27 marzo 2024, ha lasciato un vuoto enorme. Partirà proprio da qui il nuovo appuntamento di Mercati Che Fare, con una diretta speciale in programma oggi alle 21.30, con il professor Massimiliano Marzo e l’economista Coleman Kendall che offriranno i loro spunti al riguardo ai microfoni del direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro.

I temi trattati

Kahneman è stato uno dei padri fondatori della finanza comportamentale, vincitore del premio Nobel per l’Economia nel 2002. Lo psicologo israeliano ha “regalato” con il suo incredibile lavoro di ricerca tutti quei preziosissimi principi che i risparmiatori dovrebbero sempre tenere a mente nel momento in cui si pongono degli obiettivi finanziari per il proprio patrimonio e cominciano a investire. Un tema approfondito nel dettaglio nella nuova puntata di Mercati Che Fare. Ad arricchire il confronto la presenza di Massimiliano Marzo, Professore di Economia dell’Università di Bologna e Coleman Kendall, noto ed esperto economista americano.

Segui la diretta

Per chi volesse, a partire dalle 21.30, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di Mercati Che Fare.